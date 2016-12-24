3500名畢業生挑選挑選8000個優質崗位

紅網長沙12月24日訊（時刻新聞記者 劉怡斌 通訊員 楊浩）12月24日，湖南信息學院與長沙縣人力資源和社會保障局聯合舉行畢業生供需見面會，長沙縣200餘家企業匯聚湖南信息學院，提供了8000多個優質崗位供3500名畢業生挑選，探索全省政校優勢互補的雙贏典範。

通過政校合作，長沙縣人力社會保障局為該校開展人才培養、課題研究、創新創業和教學實踐提供支持和便利。同時，湖南信息學院將充分發揮教學、人才、科研和信息資源優勢，為政府部門提供課題研究、決策諮詢、幹部教育培訓等服務，共同推進區域經濟發展和應用型本科建設。

「學校利用在科技、培訓、教育上的綜合優勢，與長沙縣人力社會保障局建立政校戰略合作機制，確立了長期戰略合作夥伴關係，促進了產業結構調整與產業升級，為實現經濟與社會的和諧發展，達到政校雙贏目的。」該校黨委副書記姜佐澧表示，此次與長沙縣強力攜手，是湖南信息學院堅持開門辦學，努力建設「中國特色、世界先進水平的應用型大學」的現實需求，標誌著雙方合作邁上了一個新台階。

湖南信息學院畢業生就業創業工作充分發揮信息技術的優勢，建立了「就業創業信息網+微信公眾號+雲就業管理平台」三位一體的信息化平台。一方面實現了企業自主入駐發佈就業信息，高校宣講會聯動、雙選會、招聘信息的自動採集；另一方面將就業消息定時群發、學生個性訂閱、分專業精準推送，使校方隨時了解學生就業動態、學生就業流向。目前，雲就業服務平台上有300多家企業長期入駐，提供崗位近萬個，受到求職學生及招人企業的歡迎。

「我找電子商務方面的工作，只要進入平台填寫我的崗位需求，我就會知道匹配的招聘企業，我就不需要在眾多的企業中一一尋找，極大的方便我們找到滿意單位。」該校電子商務專業畢業生齊宏銻說。

該校建立就業困難畢業生台賬，動態掌握畢業生的就業意向和具體困難，在此基礎上實施專業化就業指導。2017屆畢業生辦理求職創業補貼257人，補貼資金20多萬，用於就業困難畢業生培訓、補貼部分就業困難畢業生的外出求職的交通費等，減輕其經濟壓力，促成其順利就業。

此外，針對就業貧困生積極實施「摸底子、結對子、使法子」舉措，由校長及校領導帶頭，每個副處級以上幹部黨員認領幫扶對象，結成幫扶對子，通過為貧困生學生拓展就業創業資源、尋求特殊就業崗位、給予就業特困補助等多種途徑，保證全校就業貧困生（家庭困難、少數民族、殘疾等學生）100%順利結業。

同時，學校為滿足畢業生求職的個性需求，在供需見面會現場設立就業創業指導區，學校和長沙縣人力社會保障局就業創業專家為畢業生提供了一對一專業指導，受到了廣大畢業生的一致好評。