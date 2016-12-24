中新社北京12月24日電 (記者 張子揚 郭金超)中國國家安全生產監督管理總局局長楊煥寧24日在談及今年煤礦重特大事故上升時說，今年7月份以來煤炭的價格大幅上漲，在這種價格的刺激下，好幾年都開不了礦、賠本的小礦，一下子抓住了機會，違法違規偷采。「要煤不要法，要錢不要命，這個勁頭大大超乎原來我們的預想，也知道價格一上漲問題會多，但是沒有想到衝擊力會這麼大。」

當日上午，十二屆全國人大常委會第二十五次會議舉行聯組會議，審議全國人大常委會執法檢查組關於檢查《中華人民共和國安全生產法》實施情況的報告，並進行專題詢問。楊煥寧在回應烏日圖委員詢問時，發出如上感慨。

烏日圖提出：最近兩個多月，連續發生煤礦重特大事故，引起全社會對安全生產工作的關注。黨中央國務院高度重視，部門的工作也很認真辛苦，但是在一些地方安全生產的規定就是落實不下去，嚴格不起來，根本的原因在哪裡？

楊煥寧在回應時說，當前煤礦領域的安全形勢典型地反映了整體安全形勢的特點，一方面煤礦總的事故下降了10%，另一方面重特大事故上升，今年1至11月份發生9起，去年同期只有4起，起數增長了125%，死亡人數增加128.8%。「我們做安全監管工作，也感覺自己工作沒做好，深感愧疚。」

楊煥寧進一步回應道：從這9起重特大事故來看，一是瓦斯爆炸這類煤礦事故占多數，9起中7起是瓦斯爆炸；二是發生事故的煤礦都是按照國務院文件規定和部門規定屬於應該退出和關閉的；三是普遍存在著違法違規生產，9起事故中4起都存在著越界偷采，1起屬於停產後，沒有經過恢復驗收就擅自生產。

「這三個問題正如烏日圖委員講的，不僅僅是幾個礦出了事故，更重要的是現在帶有一定的普遍性。」楊煥寧說，「我們最近派了很多暗查暗訪組到下面去查，夜裡一去就能看到問題，主要是小煤礦。這個特點在一定程度上暴露出現在事故為什麼多發，今年一下子比去年翻了一番。」

楊煥寧指出，第一個原因是今年7月份以來煤炭的價格大幅上漲，據我們查看的資料，12月7日中國煤炭價格指數比年初增加了45.7個(百分)點。在這種價格的刺激下，好幾年都開不了礦、賠本的小礦，一下子抓住了機會，違法違規偷采。要煤不要法，要錢不要命。

第二，中國煤炭行業普遍存在高瓦斯、先天不足，前幾年煤炭企業對於治理瓦斯、設備更新改造都沒有投入。現在一看價格高了，抓緊生產，瓦斯治理工作不到位、裝備更新不到位就變成了事故的隱患。

第三，反映出企業主體責任不落實，安全管理鬆懈，有規章不執行，發生事故后一調查就看出來了。黑龍江、赤峰煤礦我們去看，在井下還在使用電焊維修，一邊生產一邊維修，本來是低瓦斯礦，拿著電焊機維修，先把瓦斯點著了，著火的瓦斯把裏面濃度更高的瓦斯引爆了。

第四，當前一些地方煤炭供應比較緊張，局部地區比較緊張，有些政府還下了文件鼓勵多採煤、多挖煤，包括一些監察、管理部門都高抬貴手，睜隻眼閉隻眼，執法不嚴，金山溝煤礦和赤峰寶馬煤礦，3月份都查出問題，政府部門也下了整改通知書，沒有盯到底。赤峰煤礦是以撤設備為名還在挖煤，最後引起了大的事故。(完)