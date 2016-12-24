古城大小導覽員成軍 公私協力傳承恆春文化



(中央社訊息服務20161224 16:50:46)屏東縣副縣長吳麗雪今天代表潘孟安縣長為恆春古城大小導覽員成軍授旗，她表示，縣府和中強光電文化藝術基金會、在地學校公私協力，培訓學童、社區青年投入守護恆春的行列，介紹故鄉古城的故事，歡迎大家到恆春體驗小鎮生活、走訪全國保存最完整的古城文化。



醞釀多時的點亮恆春古城計畫，明年初完成西門點亮後，將逐步完成環城點亮，為屏南半島創造魅力地景。縣府在推動硬體工程時，也同步關注軟體面發展，今年度以社造精神為出發，與中強光電文化藝術基金會、恆春鎮公所、恆春國小、屏南社大攜手合作推動「點亮恆春教育扎根計畫」，讓在地民眾參與傳承恆春文化，已陸續完成古城小小導覽員與社大導覽員培訓、導覽手冊與感光教案研發，進而建構在地多元知識延伸。



副縣長吳麗雪表示，感謝中強光電基金會長期蹲點，為恆春挹注資源與專業，並和縣府一同推動點亮古城計畫，這項官方、民間串連合作，活化文資的創舉，不僅讓古城成為全國指標的魅力夜景，也締造城鎮發展與古蹟共榮的典範，相信在公所、社區、返鄉青年與學童的守護下，持續帶動恆春半島的永續發展，實現潘縣長「安居樂業」的施政願景。



中強光電文化藝術基金會執行長徐芳筠說，基金會進駐恆春已經三年，不只是硬體的點亮，更積極透過導覽培訓與學校課程，將觸角向下扎根，從孩子影響大人，匯聚守護發展的力量。所謂「感光」就是感受在地自己的光，從感知力的啟動，進而認識自己、關心環境。



古城大人導覽員與屏南社大合作，在既有的生態導覽課程之外，增加以人文為主題的光影導覽課程，古城小小導覽員則以恆春在地 10歲至14歲孩童為主，透過課程培養孩子對於在地文化的了解，也同時訓練孩子表達與自信心養成，讓孩子們運用各種想像和觀察，設計出心目中最理想的導覽路線。



小小導覽員於12月也正式對外開放實習導覽預約，其中多場已額滿，迴響熱烈。隨著小小導覽員的課程，基金會也研發編撰了兒童導覽手冊，以活潑不失深度的方式讓文化資訊整合，未來將散佈到更多地方，推廣恆春深度文化旅遊。



訊息來源：屏東縣政府



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