葉政彥連任桃園市體育會理事長中央社 (2016-12-24 17:30)
桃園市體育會24日進行理監事改選，現任理事長葉政彥（中）獲得連任，也續聘王景成（右）擔任總幹事，兩人和常務監事召集人賴文郎（左）合影。（桃園市體育會提供）中央社記者李宇政傳真 105年12月24日
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