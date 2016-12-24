中青在線西安12月24日電（中國青年報·中青在線記者 孫海華）西安交通大學人才培養又邁出重大改革步伐：本科生院、錢學森學院、創新創業學院今日正式成立，這一系列改革舉措將貫通本科生招生培養全過程，探索拔尖創新人才培養新路子，構建創新創業教育生態體系，從根本上全面提升本科教育教學核心競爭力。

作為西安交大本科教育教學的核心機構，本科生院重組優化了本科生培養管理和服務機構，建立健全「校、院、系」三級教學責任體系，夯實大學教育的基層「教學細胞」，激發辦學活力，以從根本上全面提升本科教育教學核心競爭力。

據介紹，本科生院將徹底打通教學行政系統和學生工作系統，更好統籌協調本科教育資源配置，解決多部門分散管理的碎片化問題、信息不對稱問題，其根本目標是理順人才培養體制機制，解放人才培養生產力。

「本科生院並非簡單的組織機構調整」，西安交大校長王樹國表示。據了解，西安交大本科生院正著力推進四項重大改革：激發基層「教學細 胞」活力，建立健全「校-院-系」三級教學責任體系；大類招生改革及「通識教育+專業教育」人才培養體系改革；「學院-書院」雙院協同育人改革；教育教學考評和教學績效改革。

今年是偉大的人民科學家、中國航天事業奠基人、「西安交大最受崇敬校友」錢學森誕辰105周年。作為西安交大教學改革特區，錢學森學院正 是以錢學森科學精神和教育思想為指引，專注本科教學，奉行榮譽教育，集中優勢資源，實施跨學科通識教育，培養基礎知識寬厚、兼具科學創新能力與綜合人文素養的拔尖創新人才，讓錢老的精神思想在人才培養中落地生根。錢學森學院還將由中國航天系統和西安交大共同推動校企合作，致力於為國家培養拔尖航天人才。

當天，西安交大創新創業學院同時揭牌，積極融入「大眾創業、萬眾創新」國家戰略，探索構建「一個目標、兩個原則、三大任務、四項舉措」的「一二三四」創新創業教育生態體系，為西安交大開展創新創業教育提供全方位的支撐保障，全面提升交大學生的創新精神、創業意識和創新創業能力。