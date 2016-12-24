圖為小朋友與真槍實械「親密接觸」。 王紅霞 攝

市民觀看邊防擒敵拳作戰隊形演示。 李敏軍 攝

12月24日，地處中越邊境的廣西防城港市舉行警營開放日活動。當天，千余市民在警營里觀摩邊防擒敵拳作戰隊形演示、特警突擊攻堅表演以及參與警械使用互動體驗、防暴槍射擊體驗等活動，進一步拉進警民之間的距離。