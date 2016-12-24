原標題：茶坊老闆樓頂僵持超5小時 有人喊：「你快跳啊」

華西都市報訊（客戶端記者楊力 攝影劉陳平）12月24日上午，成都金牛區永陵路一酒店七樓平台，一位中年男子的身影出現在上面，除了不斷來回走動外，還一度揚言要跳下。隨後，公安、消防、120人員趕到現場展開救援。

樓下一餐飲店老闆陳先生說，跳樓者為外地男子，年齡在40歲左右，此前在酒店二樓租房經營者一家茶坊，從今早8時許，便走上了7樓的平台，心情十分激動。今早8時許，便走上了7樓的平台，十分激動。

對於男子的跳樓原因，陳先生說，此前他與該男子有過交集，「應該是租房的問題。」此前，該男子與酒店老闆簽訂了租房合同，後來酒店準備搬走，「但只說要退他租房費，不退還4萬元的押金，後來事情就鬧僵了。」

當天上午11時許，記者來在現場看到，該男子身穿深色衣服，在酒店7樓平台與警方等救援人員僵持，一直用普通話在進行交流。期間，還時不時在寬約1米，沒有防護欄的平台上走動，時而又抽支煙，或向樓下大喊，情緒十分激動。

很快，男子的行為引來了不少市民圍觀，有市民甚至在人群中大喊，「你快跳啊！」但記者觀察到，大部分群眾則是進行勸說。截止下午1點50分，僵持時間已超5個小時，該男子仍在樓頂不願下來。