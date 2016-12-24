奈及利亞當局近日查獲了超過100包，總重量高達2.5頓的「假米」。這些被海邊截獲的102袋名為「最佳番茄米」品牌的稻米，初步調查後，仍沒有證據確定含有塑膠或其他化學物質，但該國的食品與藥物管理局仍未公布調查報告。

奈及利亞海關是在上周二(20日)發布這項消息，表示截獲了102袋的「假米」。而22日該國海關官員馬穆杜(Mamudu Haruna)則稱這些米為「塑膠米」。但衛生部官員23日在聲明說，目前仍沒有證據確定這些米含有塑膠或化學物質。雙方說法似乎有出入。

根據美國有線電視新聞網(CNN)報導，馬穆杜說這些假到米的進口商是「經濟破壞者」(economy saboteurs)，企圖在聖誕節及新年前夕，以便宜的假或欺騙奈及利亞人。目前還不清楚這些稻米的來源，但總共應該有221包，意及有119包已經流入市面。

奈及利亞海關負責人的公關助理阿塔(Jerry Attah)在後來的聲明則說：「你如果看圖片或著是煮來吃，你會覺得這是米飯；但如果你真的仔細摸它，你會意識到這不是真的米。」表示會稱呼為「假米」，但不會說是「塑膠米」，可能是用麵粉製造出來的化學品，但他不清楚實際的配方。

以米飯為主食的奈及利亞人，每年會消耗大約600萬噸的稻米，雖然米飯為主食，但因為國內產能有限，該國每年仍花費超過10億美元來進口稻米。且不僅是奈及利亞，在2011年韓國也曾傳出以摻了工業樹脂的馬鈴薯來生產的假米，煮熟後仍相當硬。