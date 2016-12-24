羅德隊台灣左投陳冠宇今天中午在台北W飯店補請婚宴，席開近50桌，包諾穀保家商董事長蔡明堂、吳東融、張瑞麟、高志綱、王柏融、陳禹勳、王溢正、陳家駒、蕭一傑、郭俊麟、宋家豪、吳念庭和王維中、張進德、陳品學等，都到場祝賀。

陳冠宇與妻子許智婷在今年1月完婚，不過又要春訓調整，才延到年底舉辦。

兩人相戀6年以上，陳冠宇原本在橫濱隊就已經打算要求婚，但因為當時他被釋出，加上在羅德隊第一年投出好成績後，才決定要求婚。

而陳冠宇明年有機會爭取先發位置，加上有可能會打經典賽，希望婚宴後能夠沾沾喜氣，一舉站穩一軍先發。