中新網額敏12月24日電 (李小華張鵬)因西伯利亞強冷空氣入侵，23日晚，國道3015線、省道201線、省道318線新疆塔城段遭遇暴風雪襲擊，致251名旅客和57輛車滯困，塔城公路管理局瑪依塔斯應急保障基地工作人員第一時間趕赴現場，全力施救13小時，於24日5:00許將全部滯困旅客和55輛車護送到安全地帶，2輛車因故障無法帶離，暫時停在風區。

塔城公路管理局額敏分局瑪依塔斯應急保障基地班長阿里木江·達吾提稱，23日16:00許，瑪依塔斯山區遭遇暴風雪襲擊，能見度不足5米，國道3015線瑪依塔斯部分路段積雪，並有車輛滯困，應急保障人員跳進暴風雪裡給滯困車輛掛鋼絲繩，輪推、鏟車拽拉滯困車輛，掃雪車清理公路上的積雪。

風區兩端的車不斷地向事發地聚集，為確保行車安全，17:30許，交警設卡封路。當日晚上，雪越下越大，風越刮越猛，陣風超過10級，並出現了「雪盲」現象，應急保障人員在暴風雪裡全力營救，23:00許，應急救援客車把21輛車和78名滯困旅客帶出風區。1輛車熄火，無法駛離風區。

與之毗鄰的省道201線瑪依塔斯風區路段滯困了35輛車、166人，該路段於21:30許封路，應急保障人員奮力營救，24日5:00許，巡道車把34輛車166人護送至安全地帶。1輛車熄火停在該路段。

據悉，23日晚，新疆省道318線塔城段也遭到了暴風雪襲擊，並有車輛和人員滯困。24日2:00許，塔城公路管理局工作人員把2輛車和7名旅客營救至安全地帶。目前，道路仍可同行。

截至發稿時，大風不止，國道3015線、省道201線塔城瑪依塔斯段仍處於封閉狀態。(完)