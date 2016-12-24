原標題：山東棗莊一社保副主任涉嫌貪污3800餘萬元養老金被公訴

新華社濟南12月24日電（記者王陽）記者24日從山東棗莊市檢察機關了解到，山東棗莊市市中區社會養老保險事業處副主任陳俊全涉嫌貪污3800餘萬元養老金一案，日前已由棗莊市市中區人民檢察院向棗莊市市中區人民法院提起公訴。

2015年，棗莊市市中區有市民去領取養老金時被告知無法領取，而且經辦人陳俊全也聯繫不上，由此案發。

棗莊市市中區人民檢察院起訴書指控：2005年至2015年4月，被告人陳俊全在擔任棗莊市市中區社會養老保險事業處副主任期間，利用職務之便，在收取企業職工、個體工商戶養老保險金過程中，採取收不入賬、虛假填寫職工養老保險手冊繳費記錄等方式，侵吞、騙取1003人養老保險金共計38843715.13元，依法應當以貪污罪追究其刑事責任。