中新社石家莊12月24日電 題：京劇泰鬥尚長榮：文化自信是戲曲傳承的「主心骨」

作者 郝燁 高紅超

「做一個有血性的戲曲人，守護好戲曲的靈魂便是我的責任。」談到戲曲的傳承與創新時，京劇泰鬥尚長榮說，戲曲人如今遇上了民族文化發展的好時候，應該張開雙臂迎接傳統民族藝術的美好時代。

23日晚，有「活曹操」美譽的京劇大師尚長榮亮相石家莊人民會堂，與來自京、津、滬、遼的8位京劇名家共同演出「一月一名劇」年終收官大戲《群·借·華》。

《群·借·華》是「群英會」「借東風」「華容道」三折戲的統稱。當晚演出最精彩的部分莫過於曹操最後敗走華容道、與關羽狹路相逢的對手戲。76歲的尚長榮老當益壯，唱腔犀利，身段霸氣，將一代梟雄喜怒無常、機敏詭詐卻又能屈能伸的性格鋪陳得淋漓盡致。

曾擔任中國劇協主席的尚長榮是京劇「四大名旦」之一尚小雲的第三子。他五歲登台，十歲正式拜師學習京劇花臉，是當代中國最負盛名的凈角藝術家。如今他雖然年逾古稀，卻仍活躍在戲曲舞台上。

「尚老師最讓人敬佩的是『藝德』。」上海著名葉派小生金喜全在演出中飾演周瑜一角，他告訴記者，當晚11點鐘才出場的尚長榮，早早便來到現場進行綵排，「尚老師詮釋了什麼才是真正的大家風範。」

現場觀眾中不乏從全國各地趕來的戲迷。65歲的北京「票友」曹玉芬說，為一睹尚老風采，她特地搭乘高鐵來到石家莊。「我年輕時就是尚老的『鐵杆粉絲』。」曹玉芬說，看到老先生幾十年如一日堅守舞台，這樣的精神實在令人欽佩。

中國戲曲是一種獨特的舞台藝術，也是中華民族傳統文化的珍寶。然而在現代社會，受到西方文化、現代藝術、互聯網和新媒體藝術等多方面的衝擊，傳統戲曲的生存環境面臨嚴峻挑戰。

作為中國國家級非物質文化遺產首批傳承人，尚長榮雖然年逾古稀，仍積極為傳統戲曲尋找新的文化內涵。在以《曹操與楊修》《貞觀盛事》《廉吏於成龍》等為代表的新創劇目中，他探索人性、挖掘傳統，將「發於內而形於外」的戲曲精髓表現得淋漓盡致，取得不俗反響。

尚長榮認為，雖然戲曲如今面臨普及、傳承和創新難題，「但我們必須邁步向前，這是責任，也是重託。」

今年5月，尚長榮京劇表演藝術人才培養(研習班)在上海京劇院開班。尚長榮在半年多時間里對學員進行「手把手」式教學，「我期望能夠盡己之力，發掘和培養更多人才。」他還鼓勵戲曲工作者擺脫流派、劇團等「門戶之見」，廣泛汲取經驗。

「中國戲曲體現的是自強、自重、自律的精神內核。」尚長榮說，戲曲傳承需要加強文化自信，沒有文化自信就沒有民族自信，民族文化就寸步難行，「文化自信是戲曲傳承的『主心骨』。」(完)