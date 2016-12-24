201萬人報名考研 在職研究生首次納入統考北京新浪網 (2016-12-24 16:52)
中新社北京12月24日電 (記者 馬海燕)2017年全國碩士研究生招生考試於24日至26日舉行。今年共有201萬人報名參加考試，比去年增加24萬人。
2017年在職研究生首次納入統考，導致研究生報名人數大幅增長。江蘇、北京、遼寧、黑龍江、江西等地報考人數增幅分別達到24.8%、20.8%、20.2%、18.6%、18.5%。
今年9月14日，中國教育部辦公廳對外公佈《關於統籌全日制和非全日制研究生管理工作的通知》，規定2016年12月1日以後錄取的研究生從培養方式上按全日制和非全日制形式區分，非全日制研究生由原來的只頒發學位證書改為同時頒發學歷證書和學位證書。今次考試是在職研究生考試納入統考後的首次考試，多地非全日制報名人數超過10%。
同時，近年來全國碩士研究生錄取難度整體呈下降趨勢。1998年報錄比為4.8：1，2015年報錄比只有2.9：1。
20年來，受經濟、就業等因素影響，中國考研報名增長率只在2008年、2014年、2015年出現負增長。在高校畢業生數量居高不下的背景下，就業壓力依然是考研的首要原因。中國教育在線信息採集系統對43萬人次考生的調查顯示，報考碩士研究生的主要原因是提高就業競爭力，其次是繼續深造，提高學術研究能力。超過一半的受訪者認為研究生學歷對就業影響較大，可以提高就業薪酬滿意度。
北京、江蘇、上海、天津、湖北、廣東等名校資源豐富、經濟發展水平較高的地區，依然是考生報考的熱門地區。2017年報考北京研究生招生單位的考生為28.9萬人(不含推薦免試生)，比2016年增加18.9%。(完)
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