▲放浪兄弟（EXILE）成員真木大輔。（圖／翻攝自unleashthegeek推特）

日本男團放浪兄弟（EXILE）成員真木大輔（MAKIDAI），今（24）日驚傳在北海道發生嚴重車禍，原定將於今日、明（25）日助陣三代目J Soul Brothers演唱會也確定取消。

根據日媒報導，受北海道大雪影響，真木大輔等人先是搭新幹線到函館、再轉搭交通工具前往三代目J Soul Brothers演唱會地點札幌，不料途中發生車禍。

不過，北海道警方也說，儘管真木大輔肋骨骨折、傷勢嚴重，但是性命無礙。

▲重傷的還有一名PKCZ成員VERBAL柳榮起。（圖／翻攝自exnews24推特）