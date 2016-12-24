EXILE真木大輔車禍重傷 演出取消NOWnews今日新聞 (2016-12-24 16:25)
日本男團放浪兄弟（EXILE）成員真木大輔（MAKIDAI），今（24）日驚傳在北海道發生嚴重車禍，原定將於今日、明（25）日助陣三代目J Soul Brothers演唱會也確定取消。
根據日媒報導，受北海道大雪影響，真木大輔等人先是搭新幹線到函館、再轉搭交通工具前往三代目J Soul Brothers演唱會地點札幌，不料途中發生車禍。
不過，北海道警方也說，儘管真木大輔肋骨骨折、傷勢嚴重，但是性命無礙。
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