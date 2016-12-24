新南向從身邊做起 新住民文化志工介紹台灣獲獎 鄭麗君感謝文化服務大使 一起欣賞「再見瓦城」



(中央社訊息服務20161224 16:39:58)文化部今(24)日假臺北京站威秀舉辦新南向文化交流系列活動-新住民文化服務大使感謝會暨電影「再見瓦城」特映會。文化部長鄭麗君現場頒予六名來自印尼及越南的新住民文化服務大使感謝狀及獎座，感謝他們促進臺灣多元文化交流的貢獻。六名文化服務大使分別為林達、施鷺音、阮芳花、阮玉梅、黎于菲及陳秀萍，他們現正服務於「台灣博物館」，協助印尼及越南文語言導覽，他們的家人朋友今天也受邀到現場，場面十分溫馨。



鄭麗君表示，她代表文化部感謝新住民文化服務大使，在忙碌的工作之外，尚不遺餘力地投入文化志工行列。臺灣文化本來就富含多元文化特色，新住民的加入，元素已經越來越豐富，發展也必越來越多元，未來臺灣文化的能量必然更加豐沛，鄭麗君現場並期盼及邀請更多新住民，成為文化部及所屬機關的文化服務大使。



來自印尼的施鷺音，已來台17年，目前在臺北市勞動力重建運用處擔任訪查員，她表示，從2014年開始參與國立臺灣博物館的伊斯蘭文化與生活特展的通譯志工，現在則是臺博館的新住民服務大使，將臺博館的館藏資訊，介紹給家鄉同胞。



阮芳花則是當年因為替在越南經商的先生擔任翻譯，進而相戀結婚來台。阮芳花表示，她擔任導覽服務員，是希望未來能夠教導小孩更認識臺灣。她表示在博物館受訓期間，每一次上課都有收穫，也學到了不少有趣的知識，這些事是想買也買不了的，沒想到臺灣文化跟越南文化也很像，希望以後會有更多越南人來到博物館參觀。



在電影播放之前，現場也播放了趙德胤導演在金馬獎上的談話。鄭麗君表示，來自緬甸的趙德胤導演獲得第53屆金馬獎「最佳年度台灣電影工作者」，他的得獎感言，深深感動了所有臺灣人，更是新臺灣人投入文化工作重要的典範，文化部邀請新住民朋友觀賞「再見瓦城」，希望大家在台灣勇敢逐夢。



文化部十分重視此次活動，除文化部長鄭麗君外，現場出席的還有文化部次長楊子葆、主任秘書陳濟民、綜合規劃司洪世芳司長、文化交流司吳紹開司長、臺灣博物館洪世佑館長、影視及流行音樂局潘舜昀主任秘書等。



訊息來源：文化部



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