（中央社記者蔡怡杼台北24日電）響應金融監督管理委員會電子支付倍增計畫，國際兩大信用卡組織Visa、Mastercard（萬事達卡）積極投入創新技術研發，端出秘密武器，為台灣電子支付發展奠下基礎。



為因應電子支付發展，Visa亞太區第一個創新中心於2016年4月成立，提供金融機構、商家等參與者各式的技術與服務，共同打造台灣支付的未來。



Visa著重的方案包括Visa代碼化技術服務、感應支付的Visa payWave、點對點支付的Visa Direct、應用於線上購物的Visa Checkout，以及提供開發人員Visa支付應用方案的Visa Developer Platform。



其中，Visa代碼化技術服務為因應Apple Pay等國際行動支付所使用的技術，藉由一串16位數的「代碼」（Token）取代持卡人敏感的卡片資訊，降低在不同裝置上存取同一組真實卡號資訊的風險。



Visa表示，這些方案不僅鞏固台灣支付基礎發展，也促使未來電商的體驗更完善。身為全球支付科技公司，Visa將全力協助金管會於2020年達成電子支付比率由26%倍增至52%的目標。



另外，萬事達卡則在全球8個創新實驗室開發完成實驗性API（應用程式介面）工具，除了協助合作夥伴在新平台上建立、擴展和支援支付功能，合作夥伴也可為其他支付整合服務打下基礎，未來可加入如擴增實境、虛擬實境和物聯網等創新技術。



目前萬事達卡支援超過25項API，支援服務包括Masterpass全球數位支付服務和萬事達卡數位等，其中，全球數位支付服務提供消費者任何時間、任何地點、任何裝置上，使用任何支付卡片進行數位支付服務。



因應國際行動支付登台，萬事達卡亦提供代碼化的萬事達卡數位支援服務 ，透過代碼化技術增加支付安全。



此外，在實驗性API項目上，萬事達卡有三大突破。包含萬事達卡聊天機器人，以聊天機器人的人工智慧平台整合電子商務，協助商戶平台提供創新的商業交易與Masterpass數位支付服務。



其次，Masterpass 數位支付服務O2O平台，提供各式商家，如餐廳、咖啡、電子刊物、學校等，讓消費者隨時隨地使用智慧型裝置，下訂商品與服務，並透過Masterpass行動支付平台直接付款。



第三，萬事達卡行動販賣機，讓商家可透過開發者工具將自動販賣機的功能建置於行動應用程式中，只需將行動應用程式與萬事達卡零售平台連結，消費者就可透過行動裝置與自動販賣機進行配對，並在行動應用程式上完成購買。1051224