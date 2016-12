「生日益耀、薪傳百年」 高應大電機工程系歡慶50週年



(中央社訊息服務20161224 16:01:37)國立高雄應用科技大學電機工程系創系50週年,今(24)日假建工校區中正堂盛大舉辦系慶活動,千餘名系友揪團回娘家歡聚,與系上師長及學弟妹暢談創業歷程,回憶當年求學點滴,相當溫馨感人。系慶會場在祥獅獻瑞的磅礡氣勢中鼓動50、邁向100,在系主任李俊宏教授及系友會吳承澐會長的帶領下,電機人心手相連,將歷史的光耀延續燦爛輝煌。



高應大校長楊慶煜致詞時表示,電機工程系自民國56年創系,由早期的高雄工專電機工程科發展迄今歷經半世紀,與高應大一起走過開創、發展、茁壯等重要的階段,高應大電機系教學與研發,始終走在時代前端,近年更致力推動跨領域、國際與團隊合作,歷屆畢業系友遍及海內外各公私營企業,包括台電、中鋼、中華電信、台積電等服務單位,對科技人才培養及產業發展有卓著貢獻。電機系師生用熱情淬鍊專業、靠毅力實現理想,成就了半世紀的榮耀。期勉未來電機系畢業生秉持校訓「弘毅精勤」的精神及態度,盡心致力智慧電機電子的領航、創新與應用,成為品格高尚、具國際觀、富社會關懷之電機專業領導人才。



欣逢電機系半世紀風華,具系友身分、今年剛過50歲生日的高應大電機系李俊宏主任,在主持50周年系慶時感性提到,五十年象徵一個人從出生到中、壯年的人生精華。今天,學校系所則用五十年歲月驗證歷史傳承與時代考驗。廣泛的電機領域支撐著高科技產業重要的一環,感謝系所師長創造優秀的學習與探索環境,培育逾萬名畢業生,投入電力系統、自動控制、綠色能源、光電領域、工業4.0、大數據分析應用與資通訊領域等相關領域,高應大電機系無論在產業上、技術上,在台灣工業基礎建設上,都扮演了重要的角色。同時,也祝福電機系全體師生及校友,攜手併肩繼續努力,共同開創下一個輝煌的50年。



高應大電機系學風鼎盛、人才輩出,現任科技部政務次長蔡明祺、行政院南部聯合服務中心執行長黃義佑、東南科大校長李清吟、廣積電子董事長林秋旭、盈正豫順電子董事長許文等傑出系友均於產官學界有卓越表現。系所師長指導學生亦有傑出亮眼成績,楊志雄副教授主持之「微電腦應用系統設計實驗室」,在微電腦智慧應用機器人領域教學卓越,屢獲全國性大獎肯定。周至宏教授為電機電子工程師學會(IEEE)會員之一,其研究成果“Optimized task scheduling and resource allocation on cloud computing environment using improved differential evolution algorithm”榮獲計算機與作業研究雜誌(Computers & Operations Research)遴選為計算機與作業研究領域之「世界前25強」論文外,周教授指導博士生林崇田亦榮獲「旭泰科技論文獎」,讓所有身為電機系的一員殊榮共享、引以為傲。



走過半世紀,高應大多次經遠見、天下雜誌評選為企業界最愛的大學,高應大電機系系友每年錄取國家高等考試電機領域錄取人數屢創佳績。在電機工程系創立五十週年之時,第19屆系友會會長吳承澐衷心感謝全體系友、系所師生,齊心完成五十週年系慶暨系友會專刊,並祝福深耕半世紀的高應大電機系「生日益耀、薪傳百年」。



訊息來源:國立高雄應用科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/206477.aspx