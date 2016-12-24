(中央社訊息服務20161224 16:00:43)屏東縣政府透過農村再生185景觀軸線計畫補助瑪家鄉排灣社區辦理「VUVU照亮我的部落」計畫，經由原民藝術家及社區幹部、居民的攜手合作下，「美麗的神話故事」已塑造完成，為了紀念這一刻，特於本日(24)瑪家鄉鄉長梁明輝、屏東縣政府邱黃肇崇秘書長、城鄉處張桂鳳處長、原民處伍麗華處長、排灣社區麥虎飛理事長、排灣村金天光村長、部落主席包春光及地方代表等多人共同出席見證，為「土地母親莫凱凱」進行揭幕。



位於屏東縣瑪家鄉的排灣社區，是排灣族發源地之一，有著豐富的文化資產，昔時分成「斯排灣」、「巴大原」、「茶利西」等三個社組成，由各社頭目統治，因此，臺灣光復後改名「筏灣」，於民國75年4月2日起正式改名叫排灣，是全島原住民唯一以族名命名的村莊。排灣社區有著依循傳統頭目文化之祭祀，部落文化習性仍在頭目家廣場進行等項，例如：排灣族傳統婚禮也是頗具特色及深遠的文化意涵，在各式各樣尊貴的聘禮及深具智慧的文化程序中，下聘儀式、盪鞦韆、搶婚、四步舞等皆是在廣場上進行婚禮的特色風貌。社區也冀望透過本案，將排灣文化資產之活化保存與傳承，重新共同營造排灣文化之美。



屏東縣政府城鄉發展處指出，排灣社區是已上完農村再生四階段的農再社區，為配合打造185縣道景觀軸線農村六藝遊計畫，瑪家鄉排灣社區發展協會提出「VUVU照亮我的部落計畫」，希冀由在地人力資源攜手合力，創造社區亮點，除將社區環境改善外，並透過意象雕塑及環境氛圍營造方式，呈現部落美麗的神話故事「土地母親——莫凱凱」，提升在地居民對於土地的認同感及文化的傳承。此意象雕塑係經由藝術家杜寒菘設計製作，主要是融入土地母親及山羌取火的神話故事，塑造出社區亮點與指標。這是一座深具部落文化意涵之作品，用藝術感動人心、用藝術延續文化價值。此獨特又具文化意涵的雕塑，作品座落於社區入口，緊鄰社區周邊的185縣道護欄及其閒置空間，藉由重新規劃設計與景觀的重構、社區自我的文化部落特色展現及縣政政策目標的連結，串聯及點亮185軸線。



訊息來源：屏東縣政府