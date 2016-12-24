柯文哲搔頭中央社 (2016-12-24 16:50)
台北市長柯文哲（右）24日與市府一級主管在三創生活園區，出席「西區翻轉，看見改變—VR360體驗記者會」，柯文哲在台下搔了一下頭。中央社記者徐肇昌攝 105年12月24日
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