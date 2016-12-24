桃機瀰漫耶誕情（2）中央社 (2016-12-24 16:50)
昇恆昌免稅商店延續多年來與旅客歡度耶誕的傳統，24日在桃園機場舉辦公益耶誕音樂會，邀請原鄉小朋友展現天籟美聲，讓機場飄揚濃濃的耶誕風情。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 105年12月24日
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