調查：新德里青少年遭性侵案劇增中央社 (2016-12-24 16:33)
（中央社記者康世人新德里24日專電）最新調查報告顯示，印度新德里今年18歲以下遭性侵犯案件劇增，僅公立薩夫達君醫院（Safdarjung Hospital）就通報310件，比去年的95件大幅增加。
由位於新德里的羅希亞醫院（Dr.Ram Manohar Lohia Hospital）、薩夫達君醫院合作完成的一份最新研究調查報告顯示，在新德里發生的18歲以下女子遭性侵犯案件劇增。
根據這份報告，在薩夫達君醫院，今年共通報310件18歲以下性侵害案件，其中有62件觸犯印度2012年制訂的「保護兒童免受性侵害法」（Protection of Children from Sexual Offences Act ）。
去年，有95件性侵案被害人年齡小於18歲。
薩夫達君醫院助理教授兼婦產科醫師古普塔（Monica Gupta）告訴「今日郵報」（Mail Today），性侵案的被害人甚至包括5個月大的女嬰，到18歲的少女都有；平均每個月有20到25件性侵案，其中有3到4件被害人是兒童。
兼任輔導性侵倖存者小組領導人的古普塔說，這類案件不斷在增加。但這也跟社會觀念改變有關，過去由於恐懼和其他社會因素，性侵案件被掩蓋壓制，但人們已逐漸意識到自己的權利，選擇報案的人更多了。
羅希亞醫院醫務主任加德培爾（AK Gadpayle）指出，羅希亞醫院2015年共登記近100件性侵案，其中有40%的被害人是兒童，年齡介於4到10歲。
經諮詢，對受害兒童性侵的多數是鄰居或親戚，因此醫生建議，父母不應讓自己的孩子與鄰居或親戚獨處，以避免性侵兒童案發生。1051224
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