新華社上海12月24日電 題：金價連續7周收跌 或創3年來最大季度跌幅

新華社記者陳雲富

美國大選后的金市回落仍在繼續。最近一周，國際金價繼續收跌，紐約市場金價一度回到每盎司1130美元的10個月低點，持續下跌使金市2016年來的漲幅一再收窄，到目前僅剩下了7%。

到23日收盤，紐約市場黃金期貨價格收報每盎司1133.6美元，較前一周小幅回落0.15%，連續第七周收跌，持續回落的勢頭基本與2015年6月底開啟的一輪下跌相當，其曾在2015年6月底到8月份亦連續七周下跌，但累計跌幅遠小於當前市場。

據統計，四季度以來，國際金價累計回落幅度高達14%，有望創下2013年三季度以來的單季最大跌幅。

由於價格的持續回落，黃金資產2016年以來的累計漲幅也大幅收窄，這一漲幅在三季度一度高達25%，但到目前，僅剩下了約7%。

「美國大選后出乎市場預料的因素依然在影響市場。」對此，資深黃金市場投資者王林認為，儘管市場對特朗普當選后的不確定性擔憂並未消除，但獲利了結的操作、加息前景的擔憂以及美元強勢仍主導金市的表現。

值得注意的是，到目前，投資者依然在撤離市場。美國商品期貨交易委員會公佈的最新數據顯示，截止到12月20日當周，包括對沖基金及基金經理在內的投機者連續六周減持市場的凈多頭寸，投機者持有的黃金凈多頭寸已創下10個月來的新低。

而ETF的投資者從11月份來的減持潮還未停止，到22日，全球最大的黃金ETF基金SPDR持有的黃金倉位僅剩824.54噸，過去的30個交易日里，無一交易日增持，創下史上最長的減倉記錄，累計減持量超過130噸，表明投資者獲利了結、減倉離場的「決絕」心態。

臨近年底，投資者更多關注的是2017年金市。「從目前所能看到的影響因素來看，更多還是較為正面的。」期貨分析師余翔認為，一方面從影響美元的因素看，美國新任總統特朗普的基礎設施建設規模可能並不如預期的大，同時減稅也需國會的批准，另一方面英國脫歐談判也可能不會十分順利，黃金仍將會發揮避險的作用。

進入2017年，仍需投資者密切關注的金市最大利空因素仍是美聯儲的加息政策。「黃金不派息、不分紅，一旦利率超預期上調，市場的吸引力不可避免會下降。」期貨分析師孫永剛認為，一旦美聯儲比預期更激進的加息，金銀貴金屬價格下跌風險無疑將得到體現。