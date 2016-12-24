生命是以時間為單位的，浪費別人的時間等於謀財害命；浪費自己的時間，等於慢性自殺。

——魯迅

來源：老虎財富(laohucaifu)

1

聖誕節「金夠敗，金夠敗，僅夠LV……」的聲音越來越近了，每每加班過了午夜，夜色沉重，陸家嘴的高樓一路往上每層亮著的燈越來越多，二級狗癱在位子上，扮出很受用的姿態，一幅幸福狀。

這些酷愛裝逼耍寶的二級狗金融er，跑客戶談業務，一天時間常常在一杯咖啡、一場無用社交中消磨掉。

這群自詡精英的「資本二倒販子」，西裝革履出入都揮舞著五顏六色的白金卡，電話一通幾個億聊起來一句話的事兒，100億脫口而出全程表情從容，扯皮算計的三瓜兩棗可都是數百萬的調調，每時每刻都意淫著自己一夜之間在胡潤富豪榜榜上有名。

回想初入職場，上班早七晚九，開會，培訓，找客戶，身邊總有人一筆大單賺夠三年的工資，滿面春風，意氣風發彷彿三五年當上人生贏家並非遙不可及。

那時就連一條小泰迪混進恆隆廣場后，出來都頭頂范思哲帽子，身穿普拉達流行狗裝，胸前阿瑪尼狗領結，狗腿蹬著路易威登的狗靴，噴的是最新迪奧懷舊型狗用香水。

那時的狀態，趕早地鐵總排起長龍，8點的那幾列擠的人乾嘔，前胸貼著別人的後背，腳不著地就被抬著上了車，夾入車廂的空隙到站又被扔出來。

9:00前幾分鐘寫字樓的電梯，人人翹首以盼，萬一沒趕上這一趟就只有遲到的份。然後小跑進公司打卡，開會，拉表格，聯繫客戶，發郵件混到中午，終於一個激靈：中午吃什麼。

晚上回去，合租的人彼此不熟，整套房子一個洗手間，早晚忙成狗，一眯眼洗漱洗澡根本排不到，外面為客戶跑斷腿，回來繼續托著殘腿和合租的人爭資源，有時候蹲廁所甚至要到附近的大超市或者公廁。

記得那年公司節后調休節假日上班，前一天感冒狀態差，但有個幾次沒約成的客戶終於答應見面，約在晚上8點就沒有請假。

公交倒地鐵過去時客戶簡訊告知那邊有點急事，就在樓下一直等，等客戶時又不敢去吃飯，客戶隨時可能下來。客戶的事情一直忙到晚上十點。22:10打電話給他，客戶知道你還在等，電話裡略顯詫異。

見面只有十分鐘，客戶搖下車窗眼中帶一絲抱歉說「你把資料給我吧。」猶豫了兩秒，把整理出來的一沓資料遞給了客戶。這樣的敷衍讓人有種溺水般無處著力的憤怒。在喧鬧的音樂和人聲里，看著行人匆匆，想起周星馳的一句台詞：那個人好像一條狗。

隱約眼眸深處的火光完全被夜幕吞噬，工作任務沒完成， 又累又餓，去24小時便利店買了水和麵包。抱著自己坐在馬路牙子上一個人吃、默默地喝水，微微發黃的燈光，帶著一身的疲憊。

內心掙扎了幾分鐘不知道哪來的雞血，又找到附近的大酒店門口去給人家發名片要信息，時間已是凌晨。等收集夠工作指標信息量已凌晨1點40，捨不得花錢叫計程車，尋了一個自動取款機亭，手機定了早上6點的鬧鈴，坐著坐著就睡著了，早上一醒又趕地鐵回公司。

第二天怕花錢去買葯就在毛衣裏面套毛衣，捂的坐一會就流汗，晚上躺下床單是濕冷的。

但在貧瘠年華裏面對未來懇切的渴望，明白除了裹緊衣服向前走，別無他法。

在深秋晚高峰推推攘攘的地鐵站里奔跑，閃轉騰挪，著實考驗體力和眼力；在初冬穿著單薄西裝大衣難以抵禦突如其來的降溫和大風；在大廳一邊等車一邊看密密麻麻的客戶名單訊息……

辛苦嗎？當然辛苦，除非辭職不幹，只要你選擇了這個行業，幾乎停不下來。

忙著開會、忙著寫報告、忙著見客戶、忙著應酬，一年365天一天24小時，我們像陀螺一樣，被追著趕著，甚至被戲謔「投行人沒有性生活」、「金融圈裡的女人不是離婚了，就是在離婚的路上」，雖然一點也不好笑，但又不得不承認這赤裸裸的現實。

這個社會沒有哪一種生活是容易的，鋼筋混凝土夾縫中求生存，多是中年之前拿命換錢，中年之後拿錢救命。尤其在表面看似光鮮亮麗，實則把男人當畜生，女人當男人的金融圈，生活不斷被吞噬……

2

而今年12月的陸家嘴國金中心，若有兩個高談闊論的人，一個是賣方，一個還是賣方，唾沫橫飛也只砸吧嘴，店員手抬了一半又放下去，知道他們不會再買咖啡了。

慵懶午後的笑容也不那麼燦爛了，年終獎終究懸在心裏，像彩票中獎存著的僥倖完全沒有底氣。

開始和同行交流，海量聽別人的建議，迫切希望別人能告訴自己改變什麼提升業績，然而聽得越多想得越多就越迷茫。

一方面焦慮自己和其他人的比較，覺得自己很多地方不如別人，希望能夠跳出這樣的挫敗感和跟他們比較一種評價體系；另一方面想找到自己可以依靠的東西，但總覺得頭腦空空如也，腦中的東西都是別人灌輸給你的，這種感覺更加難受。

這一切歸結於剛畢業到社會化的尷尬轉化，那句「生活不只是眼前的苟且，還有詩和遠方」的花言巧語過分蔑視眼前，任何現實都可以不看，照樣過得了詩意生活，將現實問題污名化，只需將眼光轉向遠方，將一切苟且用抽離現實的方式遠隔，求知慾和遠觀使過了勁兒。

跑不完的客戶、理不清的業務……這熱鬧的假象不能使人強大，你的圈子越來越往下試探，與你並肩前行的人會消耗你，而你掙脫的阻力會越來越大。有時立志改變，想要擺脫這個不思上進的自己，寫計劃，拉表格發憤圖強的態度已經快要感動自己。

第二天一睜眼還是擺脫不了懶惰的慣性，想著明天再開始，於是第一步永遠也沒有邁出去。加之周圍環境的同化，一時衝動想要踐行自己的生活規劃，幾天之後反會覺得在周圍背景下太顯突兀，又覺孤單，轉而放棄。

多半情況下人會像陷入泥沼般陷入舒適圈，站在圈裡安逸而無望，想要拔腿出來，會被慣性再次拖回去。一年下來，跑了不少客戶，看了幾十萬資料依舊處在一個間接性躊躇滿志，持續性混吃等死的狀態，「安樂死」的毫不自知。

於是大部分人在二三十歲就死去了，過了這個年齡，他們只是自己的影子，餘生在模仿自己中度過，日復一日，更機械，更裝腔作勢地重複他們在有生之年的所作所為，所思所想，所愛所恨。

數十年如一日行屍走肉的生活既痛苦又安逸。

生命似乎早已終止，幾十年前就已經死掉的「自己」，只是七八十歲才停止呼吸，只是埋的晚一些而已。回望一眼自己所過的生活：從前、以後的模樣，一目了然，真實竟是這麼可怕。

你多希望遇到一個朋友帶你看看圈外的世界。若有朝一日真的走出來才會知道那個舒適圈也是紙老虎，拖住你的從來都是你自己，帶你走出來的人也從未施以援手，那些劇情都是自己騙自己的腦補罷了。

3

混跡金融圈，倘若身邊一個弱者與一堆弱者群居，潛意識裡知道自己是弱者，但弱在你身邊是普遍現象，所以不能認清弱到底有多不好，能給自己具體帶來什麼害處，這些你是混沌的。

你習慣以弱者的思維沿著慣性往下走，無法認識到弱給自己人生造成什麼不可挽回的損失。遇到了一個強者，強者把努力用在不易察覺的時候，輕而易舉甩你九條街，你以為他這樣毫不費力是因為僥倖，認為社會優勝劣汰和天賦有很大的關係。

的確，從某個時段看：天賦秉異、家境優渥的人會有細微優勢，但隨著年歲漸長，事情走向慢慢回歸平衡。那些曾經細微優勢的人付出80%的努力，你肯付出120%的努力能追上了。

你15歲的時候覺得游泳難，放棄游泳，到18歲遇見一個你喜歡的人約你去游泳，你只好說：「我不會耶」。你18歲覺得英語難，放棄英語，你28歲遇到了一份非常好也很適合你但是要求會英語的工作，你只好說「我不會耶」。（蔡康永）

強者靠著自我意志推動生活，那種自我意志一時看不清，卻能感受到它和周圍磕磕絆絆的摩擦。摩擦越劇烈，人就越痛苦。而越痛苦，就越說明周遭處境和他的意志之間不匹配，於是他不得不改變處境，強者的慣性讓強者更強，身體與意志會把他送往一個更符合他身份的地方。

而弱者的慣性讓弱者更弱，如此下去你將變成曖昧、怯懦和瑣碎的混世者。這是兩條不同的路，如果不剎停就會走一輩子的路。

所以，很多陸家嘴的金融狗普遍活在焦慮無望的弱者循環中，在公司格子間哼哧哼哧碼字拉表格和當年踩縫紉機的女工沒本質區別，從幸福程度上來，似乎還遠遠不如車間女工，囚禁在辦公室日日年年，如果有得選，說不定寧可做個採茶的、燒陶的。

4

冬日的下午站在窗前，目光穿過林立的樓群，望著這座城市車流不息，略微泛黃的落日餘暉經過高樓外牆玻璃的層層反射，最終落入眼中。

站在熱鬧的人群里，有些人活著但他卻已「死」了，死在三十歲，埋葬在七十歲。

人這一生本來就沒有意義，這才值得我們走一趟。只要人生過程你努力過上了想要的生活，錦衣玉食或粗茶淡飯別人都無可厚非。

「要得到你必須要付出，要付出你還要學會堅持，如果你真的覺得很難，那你就放棄，但是放棄了就不要抱怨，我覺得人生就是這樣。世界真的是平衡的，每個人都是通過自己的努力去決定自己生活的樣子」。（何炅）