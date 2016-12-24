新華社武漢12月24日電（記者 陳俊）「雙創」時代，大量小微企業及初創企業蓬勃興起，然而寫字樓物業租金也在逐年提升，對其產生較大的租賃資金壓力。專業孵化機構「氪空間」日前落戶武漢，將為創業者提供聯合辦公空間，減輕創業者資金壓力。

「氪空間」總裁助理錢嘯介紹，「氪空間」目前為創業者提供三種空間產品。「輕享空間」針對1—20人規模的初創企業，除了可「拎包入駐」外，還可以根據企業規模的變化靈活增加和縮減工位；「專享空間」主要面向中小企業，針對20-50人的企業推出「獨門獨院」的封閉式空間，租賃形式以按間整租為主；「尊享空間」則適合100人甚至更大規模的企業，為企業定製一站式空間解決方案。

「氪空間」武漢科創社區是武昌「中科武大·智谷」的重點項目，「中科武大·智谷」由武漢市武昌區政府聯合中科院武漢分院、武漢大學等攜手合作建設，圍繞科技成果轉移轉化和高端人才培育集聚，為創客營造優良的眾創空間和創新創業生態環境。

據介紹，「氪空間」是以聯合辦公為基礎的企業服務平台，而「孵化」是「氪空間」企業服務中核心優勢。截至目前，「氪空間」已成功孵化193個創業項目，實現97%的融資成功率，孵化項目融資總額27億元，估值總和達152億元。