華北首個市場採購貿易方式試點啟動北京新浪網 (2016-12-24 16:35)
新華社石家莊12月24日電（記者 閆起磊）華北地區首個市場採購貿易方式試點日前在河北省保定市白溝箱包市場正式啟動，這為華北地區商品貨物出口增加了一個便利快捷的通關平台。
市場採購貿易方式是指對外貿易經營者在批准的市場集聚區採購商品，並在採購地辦理出口通關手續貿易方式。該貿易方式為專業市場「多品種、多批次、小批量」外貿交易創設，具有通關快、便利化、免征增值稅等特點。
試點啟動后，由烏干達採購商在白溝國際箱包交易中心直接採購總貨值4萬余美元的8500多個箱包產品成為首單通關貨物。
據介紹，白溝箱包市場成為採購貿易方式試點后，將為承接北京、天津產業疏解，特別是批發市場外遷提供一個重要的集中承接地。
白溝是我國北方知名商鎮，該鎮聚集著龐大的箱包產業集群，形成了專業的箱包市場，其產品暢銷海外。
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