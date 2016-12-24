「一名合肥人在同一小區購買了44套商品房，按照政策該房主共獲得80萬元補貼。」 一條看似荒唐的消息，卻掛在安徽某市區的政府網站上。網友們也瞬間炸開了鍋，什麼時候窮人的補貼卻成了富人的福利？

買44套房還給補貼80萬？官方：未違規

近日，安徽六安市裕安區政府網站發佈的一條公示信息引發熱議，該公示顯示，一名合肥人在六安市裕安區同一個小區購買了44套房子。按照當地的補貼政策，該房主共獲得約80萬元補貼。

消息一出，輿論嘩然。從報導看，該房主所購44套房均價約4000元，與一二線城市動輒上萬的房價相比，確實算不上高，但一口氣買下44套房，價值已在千萬以上，顯然不是一般人所為。如此一來，購房補貼就難免有了「劫貧濟富」的嫌疑，與政府出台優惠政策的初衷背道而馳。

12月21日，六安市裕安區對人民網安徽頻道記者回應稱，該房主票據手續齊全，並未違規。經調查，該男子購買的44套住房系該樓盤開發企業採用房屋買賣方式以房抵工程款。同時，該購房戶80萬元補貼尚未兌現，下一步將在補貼兌現之前，由裕安區購房補貼審核小組進一步審核把關，對不符合補貼政策的購房戶堅決取消補貼資格。

然而，對於富人霸佔補貼的行為，六安市裕安區房地產管理局一名工作人員稱，當初制定政策時沒考慮太細，沒有料到有人會買這麼多套房子，沒有顧及到政策本身的漏洞。

80萬多麼？其實在深圳連個首付都不夠，但這件事，網友火就火在：發財的是讓人眼紅的「真有錢人」。擁有44套房還分走了那麼多政策紅利，窮人越來越窮，而富人卻越來越富。

一套房子，就能決定你的階層

對於中國來說，房子可能是每個人的痛點。

前幾個月霸屏網路的深圳水貝村拆遷事件就可以說明這點，雖然每家獲得賠償金2億元是個假消息，但按照當地的拆遷賠償合約，拆出千萬富翁的比比皆是，可算是名副其實的「土豪」。隨之，貧富差距就越拉越大。

隨著一線城市的房價的一路上揚，當房地產價格已經遠超於年輕人收入水平的時候，一個現象開始冒頭。這就是在一線城市年輕群體中，身份的變化開始出現了顯著的分層，而這個分層直接來源於房地產。

如果你沒有買房，哪怕你工作不錯，薪水不錯，但是沒有房子，你基本上一直處於底層。

如果你有房，拿一線城市來說，月供不是太多的話，找個年薪二十萬左右的工作，就可以過得很舒服，很容易就能成為中產階級了。

SOHO中國董事長潘石屹也曾表示，房地產其實是一個表象，背後反映出來的是社會問題，就是貧富兩極分化。有房子的有十套八套，沒房子的一套都沒有，這實際上是把兩極分化的問題通過房地產表現出來了。

房子不僅劃分階級，房價還摧毀夢想、抹殺努力。特別是對於年輕人。房價和工資之間越拉越大的比例，讓年輕人的努力和奮鬥顯得蒼白無力。與房價攀升的幅度相比，努力升職和加薪都顯得如此微不足道。

階層的鴻溝，誰都逃不掉

仔細想一下周圍，你會發現這個社會越來越「人以群分」，那麼作為一個普通人家的孩子，我們改造自己命運的機會還有多大？

BBC的一部紀錄片《人生七年》選擇了14個不同階層的英國孩子，記錄了他們的人生軌跡。從7歲開始，每七年記錄一次，一直到他們的56歲。

這項歷時49年的研究揭露了一個殘酷的事實：窮人的孩子依然是窮人，富人的孩子依然是富人，階層在代際間得到了傳承。

當然，你也可以選擇搏一把拼一次自己的命運。《人生七年》中的Nicolas，是一個農夫的兒子，他考上了牛津大學，然後成為了美國名校的教授，成功打破了階層的天花板成功晉陞精英。但紀錄片說，這個概率約為7%。

這些人能超越自己的家庭、環境，掙脫時代對他的束縛，讓世界對他另眼相看。所以，我們也無法埋怨，只能比那些比我們生來更優越的人，更加努力，才能更有可能擠到上一層的社會當中。