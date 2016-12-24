文/小白讀財經（ID：veekn365）

現實的國情下，房子將會是咱們永恆討論的話題，不僅因為它與生活最密切，而且也是衡量一個人成功的重要標準，一個人如果到頭髮斑白，還買不起房子，那麼難言成功。

今年國內一二線城市房價暴漲，社會出現兩種情緒：富人後悔沒有多買；窮人則抱怨以前買不起房子，以後更加買不起。

其實，從經濟學角度上看，今年實際房價的上漲速度並沒有媒體報導的那麼可怕，今年真實的房價到底是怎樣？小白來給大家算算一筆賬：

下面是今年1-11月全國百城房價以及一線城市房價圖，數據來源：房天下

簡單看表格，房價漲幅並不小，1到11月全國均價上漲17.34%，一線城市中以上海的漲幅尤為巨大，達到23.70%。但你再看下面一張表，你會發現神奇的現象。

下表是美元計價下今年1-11月全國百城房價以及一線城市房價圖，分別按照1月份和11月份不同匯率換算成美元后的價格。

你會發現，同一個城市不同的計價方式，國內的房價漲幅差距巨大，比如以人民幣計算廣州今年（1-11月）房價上漲14.15%，而以美元計價僅上漲7.21%，差跌幾乎達到一倍，其他城市也大同小異。

為什麼會出現這樣的現象？

其實，今年我們在看到房價上漲后，往往會忽略另外一個現象，那就是匯率下跌、人民幣貶值。事實上，人民幣貶值就意味著國內資產價格（主要是房價、股價）的下跌。

舉例：

如果人民幣和美元匯率是6:1則：

12人民幣=一個漢堡（或房價）=2美元

如果人民幣貶值，匯率是8:1則：

12人民幣=一個漢堡（或房價）=1.5美元

人民幣貶值前一個漢堡（或房價）的價格是2元，貶值后是1.5美元，可見一個漢堡（房價）價格下跌了。

今年的國內房價雖然上漲的很快，但是人民幣貶值已經抵消了一部分房價漲幅，真實的房價並沒有那麼大，如下表：

美元是一個世界性的貨幣，僅到2014年末，美元占具全球貨幣支付市場超過62%的第一大比率，所以用美元來衡量資產（房價）價格往往更具可比性，真實的房價漲幅應該是：美元計價漲幅≈人民幣計價漲幅-人民幣貶值幅度。

這個公式告訴我們一個事實，躺若人民幣計價漲幅跟不上人民幣貶值幅度，那麼這時美元計價房價漲幅為零或者為負值，也就是我們常說的「美元頂」，這時候房價已經是「見頂」，這是其一：

其二，人民幣貶值還會對國內房價造成另外一種影響：

人民幣貶值（美元升值）→美元吸引力增強→國內資金從樓市出逃流向美元→房價同樣會下跌

而這也很好地解釋了今年的樓市、匯市關係，一方面今年房價大漲，另一方面人民幣則大幅貶值。從匯率的角度分析，小白認為它們之間的關係如下：

1、人民幣計價房價漲幅大於人民幣貶值幅度，導致美元計價房價漲幅為正，所以實際房價表現為上漲；

2、國內資本市場長期對外開放水平較低，資金外流渠道較窄，同時今年監管層嚴控資本流出，導致資金「想出出不去」，資金在國內關起門來玩泡沫，房價虛漲。

所以他們之間表現為房價漲、匯率跌。

未來的一年（2017年）人民幣匯率與國內房價息息相關，如果人民幣貶值過快，那麼國內房價將會遭受沉重打擊。對於2017年的房價，小白的觀點如下：

1、美聯儲已經放話，明年美國還可能會加息3次，意味著中國的加息魔咒依然存在，2017年中國的資金外流壓力還是非常大，人民幣將會繼續貶值，屆時以美元計價的中國房價必然下跌。

但是在國內資本管制越來越緊的大背景下，資金的出逃往往表現為雖有心卻無力，所以不會出現資金大幅出逃的現象，房地產不會崩盤。

2、剛剛結果的中央經濟工作會議，管理層已經釋放一個很明確的信號：放慢「印炒速度」、一二線城市繼續嚴控」、「防止其他資金進入房地產領域」,這些都是殺房價的狠招。

但同時它也說，要「防止大起大落」，這是非常有「藝術」的文字。