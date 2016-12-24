來源：微信號 再深一點

今天，你一定被王思聰的這句話刷屏了：

雖然後來證明，思聰對虹橋一姐的力量一無所知……

但是，思聰這種不經意間的裝逼，簡直跟他爹一毛一樣啊！

王思聰的這段話出現在熊貓TV最近推出的新欄目：小蔥秀。

看過節目你就會發現，整個節目就是思聰的裝逼史啊！

全世界的無產階級，讓我們聯合起來，迎接來自資產階級的滿滿惡意！

除了王思聰，《小蔥秀》還有兩個主持人：叫獸易小星和沈南。

這是一檔直播的脫口秀節目，因此三人全程都在圍繞不同話題交談。

話題一：科學

沈南：我覺得在我身邊能危及我生命或身體的，可能只有食品安全、周圍的環境問題。

思聰：很多人都覺得我很憂鬱，因為我知道得太多了。

有時候好羡慕你們這些知道知道比較少的人，這樣你就會活得很開心，只會擔心食品安全、會不會拉肚子。

但是我想的卻是這種星際旅行啊、外星人入侵啊之類的……

沈南：那是少讀書少看報，就會活得更快樂嗎？

思聰：其實我們國家的報紙也不會探討這麼高深的話題吧，我覺得這也是對國民的一種安慰吧，就是你們都不要知道那麼多嘛！好好活著就好了！

叫獸易小星：我們的父母輩經常受到偽科學的荼毒，所以我們也應該加深自己的科學素養，在必要的時候才能夠幫老人家們一把。

思聰：我不這麼認為，我覺得不應該去教育別人，像這種插座上，也不要貼「小心觸電」的標誌，都拿開，讓這種人自然地從我們人類的基因池裡剔除掉，這種笨的人，慢慢慢慢地，就死光了嘛。

然後再強調一遍：我真的是抱有這種觀點的。知道達爾文獎嗎？它每年都會頒幾個獎給那些大自然中該死去的人，比如那些一邊洗澡一邊把插座插到自己的浴缸里的，說白了，就是那些自己把自己蠢死的人……

話題二：《你的名字》

沈南問王思聰：你的名字是思想很聰明的意思嗎？

思聰：……是的，這麼容易理解嗎？（捂嘴笑~）

叫獸易小星：我還以為你的名字來自詩經啊什麼的。

王思聰：沒有沒有沒有，我父親沒有那麼有文化……

（嗯，他就這麼翹著二郎腿，一本正經地嫌棄自己的父親……）

我們家族比較傳統，我是「思」字輩，我爸那一輩犯「健」，王健林。

叫獸易小星：有沒有想過改名呢？

王思聰：沒有，像你們這種知名度比較低的人，可以很隨意地改名，因為你們渴望達到更高的知名度。而我都已經這麼有名了！

叫獸易小星：你的第一個網名叫什麼？

王思聰：我還真不記得了，畢竟我是那種九歲就接觸網路的人……

話題三：《錦繡未央》原著抄襲

叫獸易小星：對抄襲的人你怎麼看？

王思聰：我是個極其尊重知識產權的人，極其討厭和鄙視抄襲。所以，微博上有人@我，只要我看到他是在維護自己的知識產權，都會幫他轉發，不管認不認識。畢竟我是一個有影響力的人~

沈南：你就不怕惹禍上身嗎？

思聰：「怕」字怎麼寫？（笑到停不下來……）

沈南：像你們這種大V每天能收到多少條私信？

王思聰：不是不是，我才是大V，（指著易小星），他頂多算中V……

求叫獸心理陰影面積……

沈南：有被罰抄作業的經歷嗎？

叫獸易小星：有啊，小時候經常把5支筆綁在一起寫。

王思聰：老師能看出來呀，要我的話，給20塊錢讓別人給我寫了得了~

話題四：遊戲主播身價

叫獸易小星：聽說謀遊戲主播身價高達4000萬，開限量版阿斯頓馬丁，全上海只有一輛……我只有一個問題，什麼是阿斯頓馬丁？

王思聰：這個問題我覺得你沒必要問，因為在你的人生中跟它的交際不會太多，所以你不知道也罷……

但是有一點你需要知道，這絕對是一個假新聞，因為如果上海只有一輛的話，那一定是在我那兒~

茶歇閑聊：我做什麼事都很厲害

叫獸易小星：你今天表現蠻好的，感覺你今天突然釋放自我了。

王思聰：因為我厲害啊！

叫獸：我覺得你突然開竅了。

思聰：不是我開不開竅，是我做什麼事情都很厲害，只取決我想不想做而已……

叫獸：那你拍戲為什麼怪怪的？

思聰：其實我可以做得好的，如果是諾蘭找我拍，我一定像萊昂納多那樣釋放演技。

嘉賓戚薇上場，一起玩提問遊戲

問：有沒有當面拒絕過別人加微信好友的請求？

思聰：有，就怕別人把我隨便推薦給別人。你可以把我推薦給別人，但是那個人一定要比我有錢……

問：有沒有在洗澡的時候大聲唱歌？

戚薇最近拍了新劇，你要不要包場？

思聰微微一笑：問題是，包，幾，場。。。

整個屏幕都充斥著金錢的酸臭味……

果然還是那個熟悉的思聰，熟悉的裝逼套路。

王思聰裝逼語錄：

1、我交朋友不在乎他有沒有錢，反正都沒我有錢。

2、我想我要是個父親的話，我一定不會是個好父親。我會給予我的孩子他想要的任何的一切。或許這樣會把一個人寵壞，但是所謂的足夠往往太無聊；人生苦短，享受過度的奢華，難道有什麼不對嗎？

3、剛從銀行出來，十萬的定期存款一年不到兩千的利息。調息后2.5%的年利率，6%的通貨膨脹率（這還是不記房價），錢若存銀行保守估計一年損失5%左右。所以與其存銀行里等自己的錢貶值還不如趕緊花了，還能促進中國消費和老百姓生活。

4、自從09年杭州七十碼后，這富二代一詞就帶著貶義；其實自己的出生自己不能左右，但是人們就會覺得你一定是有優越感， 目中無人，無法無天，等等。你文質彬彬地像童話中那白馬王子他們就說你裝B，你真性情點他們就說你沒素質，不配是富二代，家教不好什麼的。這年頭，富二代不好當啊！

這年頭，沒錢就算了，還要看你們隨時隨地的裝逼，底層人民群眾也不好當啊！

以上就是系列節目《王思聰日常碾壓普通人》最新一期的內容，謝謝大家觀看。

不過最後小小琪還想說兩句。

我從來不會跟風叫他「老公」，一是覺得用得太濫，二是「老公」這個詞，還是用在喜歡的人身上比較好。

王思聰說過的話少有創見，除了他能提供一些富豪生活的具體內容（比如專用航站樓）之外，少有讓我能讓我產生興趣的信息。

他所能給我剩下的只有坦率二字。比如他很少解釋與新認識的嫩模的路邊照，不願結婚就主動說出來。

還有他對女性的態度，至少到現在還沒有特別讓我反感的言論，沒有那麼多自以為幽默的下三路段子，也不會屢次對別家小孩說「我是你爸爸」。

小小琪親眼見過兩個富二代在飯桌上聊「我在XX、XX、XX、XX都有女朋友」——就好像這些「女朋友」是各個城市的房產一樣。

我不能理解這些年輕漂亮的「女朋友」，被圈在市中心的豪華公寓里，比寵物還乖巧，不哭不鬧不上弔，每個月拿出幾個晚上來供主人發泄獸慾。

而她們的主人，還要把這些經歷拿出來四處炫耀，滿足了口腔快感，同時再次把她們羞辱一遍。

聽完飯桌上這些話沒一會兒，我就找了個藉口離開了，與那幾個猥瑣的人再未見面。

我很忙，我有自己的工作、社交和興趣。這種人在我生命中多逗留一秒鐘都是我的浪費。

哪怕你是再大的大V，老娘都不——伺——候。