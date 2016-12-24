誰說富豪就必須是大叔？

近日，由中國網和《21世紀人才報》聯合發佈的「2016中國90后富豪榜」熱騰騰出爐。

上榜門檻為資產1.05億元，共10人上榜。

榜首是龍光地產的紀凱婷，年僅25歲已擁有80.51億身價；

在年齡上，榜上平均年齡是23.4歲，其中年齡最小的是17歲娛樂明星王俊凱，今年17歲，身價2.48億驚呆眾人。

在行業上，從事IT、製造業的比例達到6位，演藝圈2位，房地產2位。商業界年齡最小的是21歲的乾坤集團董事長姚尚坤；

在性別上，男富豪有6人，女富豪有4人，與去年相比女性上榜人數略有減少，但今年上榜女富豪創業成就更加顯著；

10人中只有6人是因為有個好爹而成為億萬富豪的，剩下的4人全是「白手起家」。

小小年紀就走上人生巔峰，他們是如何做到的？邦哥重點挑幾名講一下，完整名單往後看。

很有錢很低調的「富二代女」紀凱婷

投胎投得好，人生就開掛

紀凱婷出生於1991年（也有報導是1990年），擁有倫敦大學經濟和金融學的學士學位。目前擔任龍光地產非執行董事，通過不同的公司及家族信託持有龍光地產85%的股權，身家合計約13億美元（約人民幣80.6億元）。

（▲紀凱婷曾被戲稱「國民媳婦」）

早在2014年，紀凱婷就登上了胡潤女富豪榜，以80億元財富排名第25名，並在當年成為全球富豪榜上最年輕的富二代，取代了白手起家的Facebook聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨。

（▲2014年紀凱婷登上胡潤女富豪榜的報導）

紀凱婷的真實身份是龍光地產董事局主席兼執行長紀海鵬的女兒。龍光地產專注於在中國開發中高端住宅市場，總部位於深圳。2013年營收為人民幣111.19億元，其在2013年12月9日在香港完成上市，股價在上市第一天就上漲了2.4%。

據了解，紀凱婷不在公司任職，不在公司上班，也不在公司里拿工資，相應地公司絕大多數員工並不知道其相貌等個人情況，在公司活動中也未曾見到她出席。所以說，投胎這門技術活，玩好了，人生一輩子就開掛了。

此外，她還是一位顏值頗高的富二代。一位龍光地產員工透露，曾在公司遠距離見過一次，當時她還留著短髮，但給人的感覺不像小女生，而是比較沉穩有氣質的女孩，長得也漂亮，是真正的白富美。

（▲網傳紀凱婷照片）

17歲身價近2.5億，王俊凱厲害了

一條微博轉發過億，完美詮釋粉絲經濟

王俊凱排名第6，他的身份大家都知道，大名鼎鼎的TFBOYS隊長。他今年雖才17歲，身價卻達2.48億！（作為大部分月薪才剛到5位數的80后們還有啥活著的意義？）

王俊凱2013年以歌手身份出道，除了唱歌，他近年又涉足影視圈，最近熱映的張藝謀大片《長城》，就有王俊凱的參演。

（▲王俊凱《長城》劇照）

除了人小有錢，王俊凱還證明了什麼叫真正的粉絲經濟。

1、他帶領的TFboys，參加過2014湖南衛視中秋晚會、2014年央視中秋晚會、2015年江蘇衛視新年演唱會、2015年北京電視台春節聯歡晚會等。所到之處，全是蜂擁而至的粉絲，團隊去年在湖南衛視錄製快樂大本營時，整個電視台都被粉絲團團圍住，入場門票甚至被黃牛炒到了6000元一張（嗯，比王菲月底的演講會門票稍微還低那麼一點）。

2、2014年9月21日，王俊凱發佈了一條慶祝自己15歲生日的微博，獲得粉絲瘋狂轉發。

2015年6月22日，吉尼斯世界紀錄認證機構正式宣布，王俊凱這條微博獲得「轉發最多的一條微博信息」稱號。

2016年11月3日，轉發量正式突破1億次。也就是說，兩年前這個男孩的一條微博，現在還有人在轉（是有多閑，多能挖墳……）

（▲王俊凱轉發過億微博）

對於這件事，有媒體分析稱，追星族一般自發性比較高，會主動、熱情、頻繁地關注自己所關注的對象，他們多數為一種特殊文化的愛好者，年齡主要集中在15—31歲中間。他們往往能夠以異乎常人的激情投入到自己所傾慕或者崇拜的明星、團體、產品、理念，粉絲自發性很高，但是往往缺乏計劃性和組織性。比如王俊凱的粉絲，以95后、00后居多，他們年輕化，激情高漲，才會締造「破億」的流量記錄。

也有人懷疑成績背後是工作室的努力。但不管怎樣，這都是首條「轉發破億」的微博里程碑。

26歲鹿晗身價2.7億

憑微博創下吉尼斯，微博CEO表示並不認識他

文章開頭提到，此次的10名富豪，有2人來自演藝圈，王俊凱佔一席，而鹿晗，就是佔了剩下一席的人，排名第5，比王俊凱往前一名，26歲身價達2.7億。

邦哥提他，是因為他也和王俊凱一樣，憑藉一條微博拿到了吉尼斯世界紀錄認證。只不過，王俊凱是轉發過億，鹿晗是評論過億。

2012年9月10日，吉尼斯世界紀錄宣布鹿晗的微博獲得了13,162,859條評論，創造了「微博上最多評論的博文」的世界紀錄！

（▲鹿晗評論過億微博）

（▲鹿晗曾獲吉尼斯世界紀錄認證）

神奇的是，認識鹿晗的人有很多，但不認識的他的也有很多，當談及鹿晗的這條神奇微博時，新浪微博CEO王高飛就給出了一個汗的表情，說了一句「幹嘛的這人？」

商業界年齡最小的董事長姚尚坤

曾被報導「五年掙十億」

姚尚坤，1995年出生，乾坤集團（上海）有限公司董事長。這次，他以3.5億財富居2016年中國90后十大富豪榜第四位 。

關於姚尚坤的介紹，網上曝光不是很多。《北京晨報》2015年5月曾以《90后創業青年姚尚坤：五年掙十億》為標題對他做過報導，報導中稱：

姚尚坤，1995年出生於湖南一個貧困的家庭里，2008年棄學從商，2010年初IT行業起家，現任乾坤集團（上海）有限公司董事長。乾坤集團經過近五年的發展，成為年營業額超十億的民營企業，其身價保守估計1.5億。該公司長期從事房地產投資，生態環境保護方面的工作及經營管理，項目遍及內地諸多大中城市及港澳地區。

中國青年網的報導則這樣寫：

據悉，關於姚尚坤的早期經歷，有幾個不同的版本：一種版本是，姚尚坤負債纍纍在上海創業打拚，後來他去做房地產是得益於其岳父的背景。另一種版本是，14歲的姚尚坤懷揣著借來的2000塊錢，離家去深圳賣手錶，擺地攤。2010在上海選擇創業，做網游私服賺到人生第一桶金。姚尚坤低調務實，他鮮少露面於公開場合，更拒絕在媒體上講話。

報導還提及，姚尚坤的成功離不開兩位貴人的鼎力相助。

一位是澳門富豪馬老六，兩人一見如故，決定助他創業。藉助馬老六在港澳人脈關係，姚尚坤夢想中的事業宏圖最終有了落地生根的機會。

一位是他富有的妻子。在妻子的公司工作，讓他拓展了商業視野。而與紀的婚姻被很多人認為是讓姚尚坤成為當時的三流大亨的重要條件。

以下是「2016中國90后富豪榜」完整榜單：

【第一名】紀凱婷：龍光地產執行董事 25歲身價約80億

【第二名】侯鈞健：星火環境董事 25歲身價4.42億

侯鈞健目前是星火環境第一大股東，手持49.79%的股份。星火環境是一家環保公司，主營業務是處理工業廢水廢物。

星火環境是家族企業，侯鈞健的祖父侯招根曾以69%持股公司身居第一大股東，侯鈞健的父親侯斌以31%位居第二。2014年公司登陸新三板一個月後，祖父和父親分別向侯鈞健轉讓股權，之後，星火環境又向侯鈞健做了一次增發，這樣，侯鈞健這個90后就真正成為公司的主人了。

作為標準的富三代，侯鈞健在新加坡尚志中學、新加坡國際商務學院念過書。取得大專學歷后，從事自由投資職業。

【第三名】李旭：鼎潤投資董事長 26歲身價3.95億元

1990年出生的李旭現在身價3.95億元，是目前新三板上最年輕的4億身價富豪。李旭在16歲的時候就被送到澳大利亞讀書，2年後回國，2011年8月擔任了潤旭房地產開發公司董事長。

90后李旭的身份很耀眼。26歲的他是鼎潤投資的董事長，而且還是三河市潤旭房地產開發有限公司、三河市泊利科技小額貸款有限公司和金鼎典當的董事長。

李旭的背景更耀眼。李旭的祖父李福成是A股上市公司福成股份的控股股東，燕郊地區首富，胡潤富豪榜中排519位。

李旭控股的新三板公司鼎潤投資，主要向城鄉居民、個體工商戶、中小微企業提供典當貸款，2015年11月12日掛牌新三板。截止7月25日，鼎潤投資市值11.86億元，李旭持股33.33%，身價3.95億元。

今年12月12日，李旭因交通事故不幸去世。

【第四名】姚尚坤：乾坤集團董事長 21歲身價3.5億

【第五名】鹿晗：中國內地男演員 26歲身價2.7億

【第六名】王俊凱：中國內地男歌手 17歲身價2.48億

【第七名】張震豪：精益環球董事 25歲身價2.2億

2014年時，張震豪在英屬維爾京群島註冊成立了一家精益環球有限公司(ELITE FAVOUR GLOBAL LIMITED)，並且通過這家公司持有7.2%芯能科技。看上去，張震豪要比一般90後會玩很多。

在英國攻讀碩士的時候，折騰不休的張同學又在國外註冊了一個「精益環球」，自己做了董事長。披著精益環球的馬甲，張同學把和自己老爹「芯能科技」的競爭對手甚至是大客戶給吃掉了！

【第八名】王澤寧：萬辰生物董事 23歲身價1.4億

王澤寧持股萬辰生物，主營業務為食用菌研發、種植和銷售，簡而言之，就是種蘑菇、賣蘑菇。

王澤寧的父母及親屬都在這家蘑菇公司里，主要通過兩家公司含羞草和漳州金萬辰持股。王澤寧的父親王健坤是公司法人，但是卻未見持股，但是他的姑姑通過漳州金萬辰給他10%的股權。

【第九名】張李帥：民正農牧董事兼總經理助理 23歲身價1.35億

這是一家養豬的故事，有一個動人的傳說。傳說曾經有個養豬場廠長設立了一個公司，搖身變成了董事長兼總經理。後來，這個養豬場廠長轉讓公司股份，他沒有把大部分股份轉移給自己的子女，而是轉移給了自己的侄子。

於是，就有了今天的局面：張李帥和他的叔叔共占民正農牧70%股份，共同控制這家公司，最後，張李帥因了有這麼個好叔叔，還進了公司監事會。

【第十名】賈鵬飛：鵬飛股份學生 23歲身價1.29億

賈鵬飛是鵬飛股份第一大股東，想必公司創始人愛孫心切，故取名鵬飛股份。公司主營各種陶瓷材料、耐火材料。

賈鵬飛的祖父出身於上世紀40年代，是鳳毛麟角的大學生。目前，祖父孫三人共持股65.76%，孫子是第一大股東，然而並不在公司內部任職，不參與公司實際經營，掌控公司、擁有絕對話語權的仍然是祖父。

另外邦哥發現一個問題，三個字名字的孩子容易是富豪，而且名字中最好帶「凱」。

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