新華社北京12月24日電 24日，國家奧林匹克體育中心（簡稱奧體中心）和中華志願者協會在奧體中心共同主辦了第四屆「迎新年 走向美好明天」主題示範活動，2000餘名志願者和愛心人士參與了健走活動。

當天上午，奧體中心的體質測試體驗中心為參加活動的志願者及群眾提供了免費體質測試和健康諮詢，由專業人士指導大家如何開展健康、安全、有益的體育鍛煉及健身活動。

奧體中心有關負責人表示，體質測試體驗中心的設立是國家奧體中心多元化的全民健身健康服務之一，今後奧體中心還將籌建體能訓練中心和康復理療中心，為社會提供更加全面的體育服務。

在當天的活動中，中華志願者協會向奧體中心青年志願者服務隊頒授了「體育志願服務團隊」旗幟。按計劃，奧體中心將與中華志願者協會合作，為助力2022年冬奧會培訓1萬名國際大型體育賽事志願者和10萬名冬奧會志願者隊伍。

此次「迎新年 走向美好明天」還設立了「公益扶貧」環節。奧體中心採取募捐的形式為江西省崇義縣的樂洞中、小學募集公益資金，採買學生校服及學慣用具。

江西省崇義縣的樂洞鄉是奧體中心對口扶貧地區，近幾年奧體中心不僅大力援助樂洞鄉體育設施及基礎設施建設，還特別關注樂洞鄉教育事業的發展。奧體中心不僅向樂洞中小學捐贈學慣用品和體育用品，還已連續兩年支持樂洞中小學共44名師生前來北京參加夏令營，讓孩子們增長知識、開闊眼界。