新華社北京12月24日電（記者 孔祥鑫）記者24日從北京市住建委獲悉，北京地鐵16號線首開段（北安河—西苑）召開工程竣工驗收大會，這標誌著該線路首開段從硬體上具備了開通試運營條件。

北京市住建委相關負責人介紹，作為《北京市建設工程質量條例》實施后開通的第一條地鐵線路，16號線首開段驗收工作嚴格按照條例規定實施，同時條例也為16號線驗收從法律層面提高了操作性。

據介紹，16號線首開段起自六環外北安河，沿北清路自西向東，之後轉入永豐路，經圓明園西路至西苑。此段共包含 10 座車站和 1 座車輛段，全長約 20公里，是北京市今年計劃開通的唯一一條地鐵線路。該段於2013年開工，於9月20日進入試運行階段。

16號線首開段通車后，將加強海淀山後區與中心城區的聯繫，緩解山後地區至中心城區地面交通壓力，促進中關村國家自主創新示範區等功能區的開發建設，實現軌道交通既兼顧交通疏堵又引導城市發展的功能，對提速海淀山後地區的發展發揮重要作用。

據了解，16號線是北京市首次採用8A車輛的軌道交通。8A列車，即8輛編組A型列車，與目前最常見的6B車型相比，總長度增加66米達到186米，寬度增加0.2米達到3米。最大載客量3560人，使得16號線成為史上最能「裝」的地鐵線。