新華社太原12月24日電(記者魏飈)臨近年底，銀行理財迎來一波上漲行情。記者走訪太原多家銀行網點發現，很多銀行悄然提高了理財產品的收益率。一家國有銀行推薦的理財產品預期收益率達到4.5%。中信銀行太原分行主推的理財產品預期收益率均在4.45%以上。

據融360監測的數據顯示，今年1月銀行理財產品平均收益率為4.12%，隨後收益一直在下跌，從4月份開始，跌幅放緩，9月份收益止跌企穩，11月平均收益率為3.66%。進入12月，銀行理財收益呈現出持續上漲的趨勢。

普益標準監測數據顯示，本周243家銀行共發行了1549款銀行理財產品(包含封閉式預期收益型、開放式預期收益型、凈值型產品)，發行銀行比上期減少5家，產品發行量較上期增加125款。其中，封閉式預期收益型人民幣產品平均收益率為4.07%，較上期上升0.14個百分點。

中信銀行太原分行認為，年底市場資金緊張，流動性偏緊，不少銀行提高了理財產品收益率以擴充資金規模。業內人士判斷，從長期來看，銀行理財收益率下降可能性較大，建議投資者在此番收益小高峰中選擇中長期產品提前鎖定收益。