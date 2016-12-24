史上最給力、最溫馨福利來啦！征途系列年終星典版本將於12月26日正式上線，此次年終星典除了大神評選、線下聚會等，還將為2016年活躍賬號送上最給力福利，以此來感謝廣大玩家在2016年對征途系列遊戲的支持與喜愛。

年終星典將開啟，感恩四重奏將上線

年終星典是針對征途系端游《征途》與《征途2》量身打造的全面狂歡大慶典，其中包括「群星璀璨」、「閃耀十星」、「星芒守護」和「星辰大海」四大主題，每個主題都將為玩家帶來不同驚喜與福利。

此次，年終星典是征途系首次舉辦的史上最大型的群星閃耀活動，主題是將針對2016年一整年進行總結與表彰。總結這一年征途系遊戲版本推進與玩家的遊戲反饋情況，為來年遊戲版本方向指明道路；年終星典也會對這一年來對征途系默默支持的玩家們，進行一場聲勢浩大的表彰會，以此來表達對各位玩家的謝意。

活躍賬號全民福利，年終星典送豪禮

活躍賬號顧名思義就是在遊戲中活躍的賬戶，是遊戲的忠實支持者。每一個活躍用戶，都是遊戲世界中璀璨的星星，每一個星星集中在一起，便組成了征途大世界的浩瀚星空。

為了感謝大家這一年來為遊戲活躍所做出的貢獻，年終星典將推出「群星璀璨」感恩活動，凡是在2016年6月-11月活躍的玩家，均可在年終星典版本上線期間免費領取專屬定製禮包，而活躍度越高的用戶（不論等級和戰力高低），所領取的禮包越好。

原來在線亦可一種財富，是不是頓時覺得良心滿滿呢？

不斷前行關懷當下，打造更優良生態

征途系端游已走過十一個春秋，2017年將進入正式上線運營的第十二個年頭。這麼多年，征途系端游猶如一條長河滾滾向前，不斷前行，而此次年終星典卻是征途系在前行的道路上臨時駐足，審視當下，啟動對玩家的重度關懷。

作為一款運營十一年仍青春永駐的經典品牌，征途系永葆青春的秘籍除了推陳出新外，更重要的是關注遊戲生態建設，只有玩家在遊戲中生存環境變好了，玩家才願意留下來，從而讓遊戲一直保持熱鬧，欣欣向榮。

年終星典對活躍玩家的重金獎賞，也是激活遊戲玩家的一種手段和方式，讓更多玩家活躍起來，讓遊戲生態變得更健康，更良性。

征途系年終星典即將於12月26日全面上線，活躍賬號上線即可領大獎，還不趕快上線積累活躍度，領取更壕獎勵！

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