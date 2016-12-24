新浪科技 鄭峻發自美國矽谷

過去一年，賈躍亭投資的美國電動車創業公司Faraday Future（簡稱FF，國內媒體常譯為法樂第）一直是媒體報導的焦點。在經歷了工廠欠費停工的風波之後，這家公司定於明年1月3日CES（消費電子展）發佈量產豪華車。

但就在聖誕之前，美國多家媒體再次爆出FF的負面新聞，兩位今年剛剛加入的高管已經離職，賈躍亭已經實際接管了這家公司。這兩位高管分別是FF全球首席品牌和商務官馬龍（Marco Mattiacci）和產品營銷與市場推廣規劃副總裁約爾格·薩默（Joerg Sommer）。這意味著FF的品牌營銷兩位直接負責人已經雙雙離職。

「馬龍的確已經離職，FF隨後可能發佈正式聲明。」在新浪科技駐美記者提出置評要求之後，FF公關部門如此表示。但他們並沒有確認薩默是否離職，表示並不知情。不過，新浪科技在薩默的Linkedin網頁上看到，他已經宣布自己離職並在尋找新工作機會。

義大利人馬龍今年6月剛剛加入FF，他此前曾在豪華車法拉利效力16年時間，擔任過法拉利北美部門總經理等諸多高管職位。FF已經將首款上市新車定位在高於特斯拉的豪華車級別，此前外界認為，馬龍的加盟能對FF的豪華車品牌營銷帶來諸多專業提升。

但FF內部一位不願具名的員工A向新浪科技透露，馬龍周三還在公司開會，布置安排CES期間的活動議程，看不出有離職的跡象，因此得知他離職的消息有些意外。

他透露，馬龍家住在紐約，周四應該已經回家過節。美國目前正值聖誕假期，很多公司本周四開始已經陸續放假。這位員工還透露，薩默副總裁的職位並不屬於核心高管，他是向馬龍報告的。

新浪科技目前還無法聯繫到馬龍和薩默置評。薩默今年9月加入FF，此前曾經是大眾汽車美國負責市場營銷的高級副總裁，此前曾在賓士、歐寶、雷諾、大眾汽車先後效力了23年時間。

關於賈躍亭接管FF團隊一事，新浪科技駐美記者也從FF公關部和兩位內部人士處得到了不同的說法。FF公關部表示，「外媒關於賈躍亭接管FF的報導完全不屬實，公司內部目前正常運作，正在積極準備CES的新車發佈。」

另一位不願具名的FF員工B則向新浪科技透露，賈躍亭最近的確在洛杉磯，主要是監督和處理樂視美國和FF的一些工作，積極籌備CES的新品發佈。本周末，賈躍亭還會去洛杉磯一家商場外部的樂視臨時體驗店，為樂視美國的品牌推廣工作造勢。

上周五賈躍亭在FF內部召開了一次內部大會。FF官方Twitter也公佈過此事，將賈躍亭稱之為投資者。FF員工A表示，賈躍亭說的基本是一些鼓舞士氣的話，「坦白的說，他說的多是套路話，我都不記得有多少實質內容，無非是說美好前景之類的，但根本不是外媒所說的令人不安。」