外媒稱中方就特朗普重用「鷹派」發警告：對抗只會兩敗俱傷

參考消息網12月24日報導 外媒稱，美國當選總統特朗普任命極力主張對中國採取強硬姿態的彼得·納瓦羅執掌白宮國家貿易委員會，令中國官員和學者感到震驚，此前他們曾希望特朗普上任 後會調低反北京調門。對此，中國外交部發言人華春瑩說：「中美作為兩個大國，擁有廣泛的共同利益，合作是雙方唯一正確選擇。」

據英國《金融時報》網站12月23日報導，在納瓦羅獲任命前，中國外交部長王毅對《人民日報》表示，中美兩國只有相互尊重和照顧彼此的「核心利益」和重大關切，才有可能長久穩定合作。

中國世界貿易組織研究會的崔凡警告稱：「中國正在為美國的貿易行動做準備，將採取反制行動作為回應。」

據路透社12月23日報導，中國商務部當日說，中美不斷深化的商務關係不會改變，但警告說不要採取有損雙邊貿易關係的行動。

商務部發言人沈丹陽在北京的新聞發佈會上說，中美合作相互依賴，「對抗只會兩敗俱傷」。

報導稱，在特朗普任命納瓦羅領導白宮國家貿易委員會後，中國官方的《中國日報》在一篇社論中說：「新政府應當謹記，在世界最大兩個經濟體的經貿關係現在達到史上最密切水平之際，破壞這種雙贏關係的任何舉動都只會導致兩敗俱傷。」

據美國《華爾街日報》網站12月22日報導，中國當日對特朗普任命質疑中國貿易的人士掌管美國貿易和工業政策作出慎重回應。

經濟學家和對外貿易分析師稱，美國對中國採取強硬措施將有可能引發中國採取有明確目的的報復舉動。

中國人民大學經濟學教授程大為表示，中國正收集證據，以備日後可能針對美國發起報復性貿易行動之需。她說，中國正在準備彈藥，中國商務部現在一定非常忙碌。

彼得森國際經濟研究所研究員加里·赫夫鮑爾稱，中國的目標是針對美國的脆弱領域採取有針對性的報復措施。

貿易專家稱，中方報復行動的目標可能包括波音公司的飛機以及美國中西部共和黨掌控州的農產品出口。

中方也可能尋求向通用汽車等美國跨國公司施壓，或運用非正式貿易壁壘進行報復。（參考消息網）