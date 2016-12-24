新華社銀川12月24日電（記者 艾福梅）記者從寧夏回族自治區衛生計生委獲悉，寧夏整合資源、加大投入，通過實施農村孕產婦住院補助、新生兒疾病篩查、貧困地區兒童營養改善等婦幼健康民生項目，提升了全區婦女兒童健康水平。

據了解，寧夏每位農村孕產婦住院分娩可獲得1300元補助，其中中央財政400元，寧夏財政100元，醫療保險按照每例800元的標準給予定額報銷，提高了婦幼保健和醫療機構積極性，保證了農村孕產婦免費住院分娩項目的實施。今年，寧夏農村孕產婦住院分娩補助民生項目任務量為5萬人，截至9月底,已為54932名農村孕產婦實施住院分娩補助，提前超額完成任務。

針對新出生人口，寧夏按照每人120元的標準進行4種先天性疾病和聽力障礙篩查給予補助，並對篩查出問題的孩子進行免費治療。其中苯丙酮尿症患兒替代食品、檢查檢驗費用，按照每人每年2萬元的標準，費用65%由社保資金支付，35%由財政統一支付。目前，寧夏已為近十萬名新生兒免費篩查4種遺傳代謝疾病及聽力。

農村特別是南部山區的婦幼健康工作，一直是寧夏婦幼健康工作的重點。據了解，今年，寧夏實施貧困地區兒童營養改善項目，覆蓋同心縣、紅寺堡區等9個貧困縣(區)，為0-24個月嬰幼兒免費發放營養包，並開展科學餵養指導，改善貧困地區嬰幼兒營養狀況。截至9月底，已發放388234盒營養包，服務人數57790人。