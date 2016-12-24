新浪財經訊 12月24日消息，由CCTV證券資訊頻道主辦、視通財富和五礦經易協辦的「天縱期才」期貨電視大賽在北京國際飯店舉辦，新浪財經作為獨家媒體直播本次會議。上海奇獲投資管理有限公司-董事、套利團隊首席分析師徐聞釗出席會議並作主題演講。

以下是徐聞釗的演講實錄：

下面我給大家介紹一下內外盤套利的模式。大家都知道資產荒出現了以後，人民幣有了很大的壓力，這個時候我們可以怎麼樣去利用我們的美元資產和人民幣資產進行資產的配置呢？我先給大家講一講內外套利的成因。

內外套利的成因最早來自於貿易，我們是進口國，從海外有很多的物流進入到中國，完成了一種交易，這裏頭又衍生出來了很多金融套利的方式金融套利的方式是什麼呢？首先這裡有什麼成因呢？第一點就是他們對低價資金的渴求，前幾年我們國家錢荒、利率比較高，這個時候中小企業融資比較困難，他們對資金有很大的需求，這個時候在國內貸款比較困難，有的時候就謀求海外的貸款，海外的利率又很低，所以這種貿易的成因就出現了。

然後就是前幾年國家對房地產政策是一種壓制或者是控制銀行對房地產企業的信貸的支持會比較差，這個時候房地產資金有需求，又會向海外發債，或者通過貿易的方式進行海外的融資。

我給大家介紹一下通過貿易我們怎麼樣進行一些資金的交易呢？這裏面主要是內保外貸，什麼是內保外貸呢？第一我們是在國內銀行進行儲蓄質押，開設三個月的信用證，有很多貿易企業有正常的進出口貿易流，這個時候就容易在銀行有授信，授信銀行會根據他的前一年度的貿易額進行一定額度的授信。現在的授信額度是50%，根據貿易流有一定的授信，這個時候可以在銀行開立三個月的信用證，開立信用證以後，我們在海外的貿易商簽訂合同，在港交所的LME裏面進行點價，在內盤進行保值，完成交易。這個時候拿到了信用證和貿易商合同在海外銀行可以做一些貸款，當時的海外貸款會比較低，美元的貸款只有3點多的利息，國內的利率會相對比較高，去年或者是前年基本上就是8以上，有的時候很難貸到錢。所以這個時候大家又有了衝動，希望海外進行融資，進行貸款。

貨物回到中國就可以直接甩貨了，做一些非標類資產配，像國債、固收的，房地產企業黨史的利率就相當高內外就會有一個很大的息差，這是利潤的來源。這些到期以後，就像銀行回款，結束這一筆信用交易，可以進行下一步信用交易，周而復始，先進流就可以得到有效的保障。所以說最早的境內外的套利，是由簡單的進口貨物到中國的一種交易，掙進口的利差，到最後又演變回來了非常多的金融交易的模式。

未來與發展，大家都知道今年人民幣受到了很大的壓力，因為美元在升息，這個利差是在縮窄的，未來會有很大的壓力，會有一定的變化。利差的變動，剛才我講到了，美國在升息，美聯儲預計明年會升兩三次，中國的利率大家可以看到前陣子一直是比較低的，但是這一陣子實際的拆借利率上升的幅度非常快其實你再做利差交易的時候，你已經沒有利潤了，所以這種模式的存在就受到了質疑，有很多交易者轉向了不以美元作為標的，以日元、歐元作為標的進行利差的交易，這種現在還是存在。

然後是匯率的強弱，美元進入到加息時代，匯率走強，而人民幣因為前幾年M1、M2比較高，資產泡沫比較大，壓力就會比較大，而且大家會看到一點，就是人民幣的流出，每個月都非常的多，所以人民幣的壓力很大，這個時候，匯率的強弱就發生了逆轉，由前幾年的人民幣強，而美元弱，轉化到了現在的美元強而人民幣弱。

資產收益率的變化，這個很重要，以前你持有美元資產你是虧的，並不是說美元沒有升，沒有利息，而是中美資產端的收益差別非常大。中國非標的資產你可以做到12，很正常有剛性的兌付，美元的資產可能只有3%、2%，基本上收益率是很低的，剔除掉你利差的一些變化的話，其實你持有美元資產還是虧損的，但到今年變化就比較大了，人民幣資產風險無資產的收益端被壓縮了，但是美國的在上升。這是前一段時間我截的圖，美元三個月的利息以前基本上接近與0，或者是0.025，但是進入加息周期的時候，已經快速攀升到0.3，現在會更高，大家可以看到人民幣兌美元的走勢，它已經從前幾年的升值明顯的走入一個貶值的通道，而且這個通道還會繼續。

這個是我8月份截的圖，現在銀行間的同業拆借率，前幾天在證券市場上的拆借市場，融資融券市場七天的就好像已經到了，28天的是5點多，其實已經超過了一年的利率，這個上升非常快，所以資產端的壓制很大。大家看這個圖就是美元指數走勢，這個美元指數已經從93逐步的攀升，現在到了昨天已經到了103了，而且在川普戰勝希拉蕊當選總統起，是快速的上升，大家對川普的政策給予了很強的正面的理解，這個和以往是不同的。

大家可以看到進口的盈虧，前幾年進口的虧損非常大，最高的時候到了1500，虧損更多的時候到達了2000多，接近3000的水平，那個是中美利差非常大，你借美元可以借多還少，因為美元是貶值的，這個時候有很多海外朋友跟我聊的時候都不理解，為什麼進口是虧損的，而且虧損這麼多，大家還在進口，應該沒有人進口的。我說那是因為中國的國情和海外國情是有一些不同的，金融的方面會有很大的差別。但是金融到今年以來，基本上進口虧損到達一千都是很短暫的，維持在500-600之間，因為利差消失了，交易也發生了變化，對未來產生了很大的影響。

展望未來進口虧損會進一步收窄，因為沒有利差了，虧損的額度，大家虧損太多都不願意進口，而且國外的庫存在變少，國內變強，這張圖的底部會越來越高。

套利的邏輯，給大家簡單的分享一下。銅跨期交易邏輯的構成，第一就是期貨合外間價差的結構，這個分為BACK和CONTANGO，這個以國內的期貨價格合約作為一個分析，就是一個BACK和CONTANGO。它們有什麼意義呢？前幾年的下跌，大家可以看到，越來越低，大家認為未來是下跌的，如果我是現貨企業，我買貨只選擇在近域買貨，根據我的訂單去生產、銷售，不會在遠區建庫存，有庫存就意味著虧錢現貨市場上就是體現出了BACK的結構。但是進入到今年1月以後銅的市場上，就從一個BACK完全轉為了一個CONTANGO，因為通脹預期會發生變化，未來會發生變化，供給側改革會帶來很大的影響。所以說有人就在遠期建庫存，當然他並不是為了生產商，有可能他認為人民幣的貶值有可能會繼續，遠期持有美元類資產就是合算的，銅是類美元的合約，銅是具有保值性的，有很強的金融屬性，美元定價就意味著是美元資產，遠期看好美元所以像銅這一類的商品很早就體現出遠期的預期，就是從BACK轉為了CONTANGO的市場。

大家看這個升貼水，這是體現了生產貨商的意願，對於價格的漲跌怎麼反應呢？在快速下跌的時候，在55-61的時候，這個下跌可以看到，為什麼？它和期貨價值的波動是相對性的，期貨下跌，但是升貼水沒有上升，這就是現貨大家也是看跌，期貨也是看跌，這個時候有一個快速下跌的過程，升貼水更多的體現出來了現貨市場上大家持有貨物的意願。

LME與滬銅的比值，我們計算出來一個成本就是進口的盈虧的圖，依照這些我們計算出來進口的盈虧。

匯率的影響，匯率的強弱會影響進口商的積極性，利差的縮小將會提高融資商進口的成本，匯率會對於進口會有一個很大的影響，包括在這張圖上大家可以看到，當進口打開的時候，這是一個持續上升的過程，持續上升的過程，國內就會變得弱，國內貨多了，國外貨少了，物流方向發生了變化，對套利的影響很明顯就產生了，大家可以看到進口從盈利變得虧損加大。但是隨著庫存的減少，新的一波周期又減少了，紅線在下跌的過程中又穿破了藍線，比值的變化會追隨著物流的變化。物流是有時間性的，從海外進口到中國是有一定的時間性的。如果我們從新加坡港或者釜山港一個月可以完成，但是從荷蘭、美國、倫敦這些港口出來，我們可能有三個月的船期，對市場價格的影響會滯后。

這麼多的邏輯，有進口盈虧，有市場的結構，有匯率的變化，有庫存的變化，這些邏輯之間是怎麼樣相互作用的呢？它們之間的相互作用我們可以看到是這樣一個圖的演變銅合約間結構，加上升貼水我們可以判斷出市場是基於現貨市場預期，我們對強弱是怎麼樣的判斷呢？比如說我們現在這個市場，是一個CONTANGO，那我們的預期是強的，那昨天升貼水是下跌的，是負的，就意味著是貼水，現貨市場以期貨為標的的時候，我們要減價降低的，現貨市場上短期對價格不太認可的，價格的上升對上游的傳導沒有達到，現貨商願意低價銷售的，這就說明長期和短期是矛盾的，市場就是糾結的，沒有趨勢性。我們再看商業庫存，商業庫存是低的，進口是虧損的，未來你升貼水的下跌，貼水持續性要打一個問號。我們再看到日間價值的趨勢性和時間價值的變化，大家就可以看到我們更多的，因為日間的趨勢變化，可能更多的就是一種心理的變化。所以這個時候會受到各種影響，比如說國債的下跌，股市的下跌，螺紋鋼的下跌，焦炭的下跌，都會對市場的預期發生變化，在短期內可能是更多的是下跌的看法，這個是這種影響人情緒的因素來判斷日間趨勢性，我們又可以從這裏頭判斷出來月差的強弱，進行一些交易。

趨勢的影響，我跟大家分享一下，其實趨勢對套利的影響非常大，做我們具體交易的人，受到這個影響就會非常大，因為價差是怎麼產生呢？價差的產生有兩種，一是物流方向發生了變化，進口增加了，價差就會打破原有的平衡，二是價差的出現是什麼呢？就是因為趨勢產生了，短期的強弱，趨勢會把某一個方面的價格先一步的扭曲或者影響，會傳遞到另外一個合約，從國內傳導到海外，所以說產生了一個價差的變化。所以說趨勢是非常有價值的，非常有意義的。

趨勢的影響，首先就是匯率的影響。為什麼這一次我會把匯率的趨勢放在第一個呢，以前我可能會忽視匯率的波動，因為那個時候匯率基本上一條紅線。現在就不一樣了，匯率的趨勢是波瀾壯闊的，這是一個截的圖形，這是幾年以來，美元指數已經創出了近幾年的高點，美元的強勢就會變的確立短期內人民幣弱，美元強這個趨勢是會被扭轉的。配合這個圖我們怎麼可以看到呢？其實就是下引的那條線，那是川普當選的前一天，先是傳出了川普獲得勝利的消息的時候，美元的市場是大跌的，道也是下跌的，比所也是大跌的，美元指數也是大跌的，但是到下午就開始逆轉了，道指是收復了當日的失地，美元指數也收回來了，新的一波又開始了。

對應的是什麼呢？對應的是價格的趨勢它會影響非常多的方面，比如說銅，從川普當選之後就是一個暴漲，第一，因為美元指數出現了暴漲，第二是因為川普的基建投入可能要創近幾年的一個新高，所以大家對銅的需求預期是擴大的，所以說出現了一個連續的上升，這個是一個國內的銅，剛才那個是海外的銅。

這裏頭有一個一致性的成因，一致性的成因是什麼呢？為什麼趨勢會影響價差呢？這裏面有一個一致性的成因就是交易邏輯的趨同，為什麼交易邏輯的趨同？大家可以看到，多投，為什麼要做多呢？就看到了國內的庫存是低的，對應的邏輯是低的。第二，匯率的變化，如果人民幣貶值了，意味著所有以人民幣計價的資產是上升的，尤其是這種銅具有金融屬性的商品，所以價格應該是上升的，所以交易邏輯是相通的。而對應的美國的需求也是在上升的，大家都看到了，這個時候大家都選擇做多，這個時候國內就會更強，安全性的選擇。大家都知道我持有美元的資產是可以避險的，銅作為美元定價的商品，肯定是合理的，合算的。

在這裏頭給大家講一下，作為交易員而言，尤其是作為我們管理員的交易員而言，對市場的預判和風險的把控很重要，像付總這樣一千萬賺十個億，風險的把控和我們是完全不同的，對於我們而言，波動率加大的同時其實就像剛才我們談到的波瀾壯闊的上漲，波瀾壯闊的上漲對於程序化來說是一個千載難逢的好機會，這個時候就是盈利的，當波動率下降的時候可能就是虧損的，或者持續不盈利的。對於我們而言，是反方向的，其實波動率加大的時候，意味著我們的交易近似於做單邊，如果我們做的單邊的話，我們就不用選擇套利交易的策略，我們選擇了這個策略就要把單邊、趨勢劃分出來，通過什麼區別呢？通過波動率的管理，當波動率加大的時候，本來我們套利是一買一賣的，我可能通過非常多的買賣的組合，帶對沖整個市場的風險，把我們的波動率壓平，比如說可能一天銅的內外盤的價差波動是200點，這個已經是比較大了，可能在當時一天的波動就是1000個點，意味著你原有的盈虧和比例失調了，這個時候我們銅是反套，因為我們賺匯率的錢，我們可能在黃金做正套，我們要對沖，如果人民幣不貶值了，升值了，可能我們會在新的上面是正套，或者鎳上面來做正套，通過非常多的紙盒，做一些指數類的，比如說做港交所的恆生的紅籌，我們對A50，新加坡A50的套利，我們可以通過非常多的內外的組合，來把這個市場的波動率，從一千壓回到三百、四百，通過波動率的管理，盡量地減少市場管理對我們的風險，讓我們的交易有別於單邊。

謝謝大家，因為時間有限，簡單的跟大家分享一下。