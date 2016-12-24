▲Rain將於明年1月攜新曲回歸。（圖／翻攝自rain company）

演歌雙棲的韓流天王Rain（鄭智薰），確定於明年1月15日發表最新歌曲，Rain方面更透露此次會和「江南大叔」PSY合作，引發各界關注。

Rain最後一次發行專輯是2014年的第六張正規專輯《Rain Effect》，近年來多專注在戲劇活動的發展，許多粉絲也相當期待Rain再返回歌謠界的那天。

而在23日PSY的演唱會上，以嘉賓身分出席活動的Rain預告將在1月15日發表最新單曲、並釋出回歸預告，Rain還透露會與PSY合作，這也是Rain第一次和朴軫永以外的歌手合作，也讓大家相當好奇Rain和PSY會擦出什麼火花。

此外，Rain確定在12月31日到台灣和台粉一起跨年。

▲Rain新曲將與PSY合作。（圖／翻攝自PSY臉書）