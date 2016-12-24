睽違三年回歸 Rain預告和PSY合作NOWnews今日新聞 (2016-12-24 16:00)
演歌雙棲的韓流天王Rain（鄭智薰），確定於明年1月15日發表最新歌曲，Rain方面更透露此次會和「江南大叔」PSY合作，引發各界關注。
Rain最後一次發行專輯是2014年的第六張正規專輯《Rain Effect》，近年來多專注在戲劇活動的發展，許多粉絲也相當期待Rain再返回歌謠界的那天。
而在23日PSY的演唱會上，以嘉賓身分出席活動的Rain預告將在1月15日發表最新單曲、並釋出回歸預告，Rain還透露會與PSY合作，這也是Rain第一次和朴軫永以外的歌手合作，也讓大家相當好奇Rain和PSY會擦出什麼火花。
此外，Rain確定在12月31日到台灣和台粉一起跨年。
關鍵字：
上一則：袁惟仁離婚 陶晶瑩：他焦頭爛額
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- VERSACE 白色印花圖騰棉質短袖T恤
- Michael Kors 美式奢華晶鑽三眼計時腕錶-玫瑰金/38mm MK553
- 【Michael Kors】都會時尚伸展台薄型腕錶-白x玫瑰金(MK2284
- 【DIESEL】強悍自我時尚三眼計時腕錶-金x鍍膜玻璃(DZ5467)
- Michael Kors 城市美學晶鑽地圖腕錶 MK5959
- 【Georg Jensen】2008年度設計師項鍊
- 【Michael Kors】美式奢華晶鑽三眼計時腕錶-金x雙色錶帶(MK
- LV M40712 經典Monogram 拉鍊手拿/配飾包
- 【CITIZEN L】Eco-Drive 風靡多姿晶鑽光動能藍寶石玻璃腕錶
- J’code真愛密碼 情人百分百黃金/純銀墜子 送白鋼項鍊
曹雅雯情義相挺唱RAP 慘遭張文綺恩將仇報【NOWnews今日新聞】
五月天阿信見陳綺貞語塞 羞喊：正常男生都會【NOWnews今日新聞】
潘迎紫71歲長相太逆天 網友跪求保養秘訣【NOWnews今日新聞】
台灣人「最強性幻想對象」 這2位！【NOWnews今日新聞】
KBS演藝大賞精彩紛呈 4大女團齊亮相【Wow!NEWS新聞網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》