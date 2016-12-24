新華社武漢12月24日電（記者 梁建強）湖北省政府新聞辦近日舉辦「推進長江大保護和湖北綠色發展」新聞發佈會上透露，湖北開展生態紅線劃定試點，目前已有33.4%的國土面積納入生態保護紅線管理。

生態保護紅線是指依法在重點生態功能區、生態環境敏感區和脆弱區等區域劃定的嚴格管控邊界。生態保護紅線所包圍的區域為生態保護紅線區。

據了解，湖北的生態保護紅線區劃分為一類管控區和二類管控區。其中，一類管控區範圍包括省級（含）以上自然保護區的核心區和緩衝區、省級（含）以上風景名勝區的核心景區、飲用水水源保護區的一級保護區、省級（含）以上地質公園的一級保護區、省級（含）以上森林公園的保育區、省級（含）以上濕地公園的保育區、國家一級生態公益林、國家級水產種質資源保護區的核心區、農業野生植物資源原生境保護區（點）的核心區等。未納入一類管控區的生態保護紅線區為二類管控區。

湖北明確要求，一類管控區內，按照各類區域要求，除必要的科學實驗、教學研究以及現有法律法規允許的民生工程外，禁止任何形式的開發建設活動，不得發放排污許可證。二類管控區內，實行准入負面清單制度，根據生態保護紅線區主導生態功能維護需求，制定禁止性和限制性開發建設活動清單。

湖北省委副秘書長趙凌雲介紹，堅持生態立省，全面貫徹生態優先綠色發展理念，湖北出台了生態保護紅線劃定方案和管理辦法，目前，全省已有33.4%的國土面積納入生態保護紅線管理，實行分級分類管控。

與此同時，湖北還建立了生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和環境准入負面清單「三線一單」約束機制，以切實提升環境保護優化產業布局和經濟發展的能力。湖北四項主要污染物削減率分別完成國家下達任務的165.5%、143.8%、248.4%和256.8%。通過大力發展循環經濟，湖北還推進了6大類20個國家循環經濟示範試點建設，成為全國示範試點單位最多的省份之一。