津吉兩地國家級新區牽手促東北振興北京新浪網 (2016-12-24 16:07)
新華社天津12月24日電（記者 毛振華）天津濱海新區與吉林長春新區日前在天津簽署對口合作協議，幫扶東北經濟振興。長春新區相關負責人表示，將主動接受濱海新區在產業和市場等方面的輻射帶動，實現雙方共贏發展。
今年是濱海新區開發開放列入國家發展戰略十周年。全年預計GDP將突破1萬億元，實現三年年均增長13%，成為國內首個GDP過萬億元的國家級新區。長春新區是今年初由國務院批複設立的第17個國家級新區，規劃面積約499平方公里，將著重培育先進位造業、現代服務業、現代農業三大主導產業。
「長春市與天津市有很多相似之處，都曾經是工業基地，發展思路也相同。」長春新區規劃局副局長王昊昱表示，希望把濱海新區的經驗做法「移植」到長春，實現兩個國家級新區錯位發展，合作共贏。
在雙方簽署合作協議后，天津歐貿中心、北方創業控股集團等多家天津企業與長春新區相關功能區也簽署合作協議。
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