德媒稱美孤立主義殃及世界 納瓦羅「粗魯不合群」

核心提示：文章稱，納瓦羅多年來一直宣揚孤立主義這個議題，尤其鼓動反華，這樣的貿易保護主義鼓吹者將決定性地參與制定特朗普的經濟政策，對世界其他地方來說不是好事。

參考消息網12月24日報導 德媒稱，納瓦羅因其偏愛貿易保護主義並提出古怪的陰謀論而在經濟學家圈內被視為粗魯的不合群者，他在自己的領域也不是特別受重視。畢竟經濟學教學中公認的一點是，自由貿易和全球化總體有利於經濟增長。

德國《世界報》網站12月22日刊文稱，這位67歲的經濟學教授多年來一直宣揚孤立主義這個議題，尤其鼓動反華。在他看來，中國應該為美國走下坡路負責。

文章稱，納瓦羅這樣的貿易保護主義鼓吹者將決定性地參與制定特朗普的經濟政策，對世界其他地方來說不是好事。即便特朗普將納瓦羅的一小部分思想付諸實施，全球化也將嚴重受阻。22日華盛頓已經有消息說，新政府計劃對所有進口商品徵收5%的進口關稅。

納瓦羅與特朗普的候任商務部長威爾伯·羅斯已經在一份白皮書中展示了貿易和稅收方面的首批想法。根據該白皮書，在美國境外進行一部分價值創造的美國企業可能受到懲罰。彼得森國際經濟研究所的馬庫斯·諾蘭說，這些建議不是理性的經濟思想。（參考消息網）