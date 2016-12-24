來源：土巴兔裝修家居

ID：to8to282

不少人是初次裝修，卻因為過於興奮而做了很多心血來潮的設計，結果入住就後悔。今天，小編就給大家講講家裝哪些細節部分，是你很想做，但一做必錯的。

NO.1？水電

1、防水施工宜採用塗膜防水，工簡活少。

2、防水工程應該在隱蔽工程施工完成並驗收后做。

3、防水施工完成後要做2次蓄水試驗，有備無患。

4、浴室防水層應該不低於1.8cm。

5、地漏、護陽角、管道等地方要多做一次防水工程。

6、地漏要用防臭地漏

7、冷熱水管左熱右冷，慣性觸碰不會被燙著。

8、水管盡量不要從地上走，難看。

9、冷水管在牆表要有1cm的保護層，熱水管是1.5cm，因此槽要開得深。

10、裝PPR管要考慮貼好瓷磚的厚度，這樣管子不會露出來。

11、燒菜只有幾分鐘，洗菜要很久，水門一定要買大的。

12、龍頭和台盆要配套，弄不好就裝不上去。

13、馬桶安裝要用矽膠，方便更換。

14、馬桶、龍頭安裝好后要注意保護，最後硬裝后安裝。

15、買馬桶時要考慮馬桶的坑距，不然買了喜歡的樣式裝不上。

16、洗衣機要考慮是上排水還是下排水。

17、衛生間里大功率電器，容易受潮。

18、衛生間里的鏡子要先考慮好尺寸，否則鏡前燈很容易就裝高。

19、衛生間管道最好留檢修孔。

20、強電弱電不能裝一根管子里。

21、左零、右相上接地。

22、電源插座距地30cm，開關140cm。

23、開關不要裝在門背後。

24、插座不是多多益善，但是每個大型傢具旁都要有。

25、大功率電器用16A插座，如空調等。

26、暗盒要用好的，最好是隱藏式同色系。

27、暗盒一定要和面板配套，否則有可能裝不上。

28、PVC電線管內電線截面面積不得超過電線管截面面積的40%。

29、卧室的空調不要對著床，冷。

30、空調洞要考慮向外傾斜，否則雨水會進來。

31、燈盡量考慮雙控，沒有雙控選遙控。

32、衛生間最好安裝防濺插座。

33、陽台上一定要安裝插座，並且加上防水盒。

34、電線槽要橫平豎直排好，以後用起來方便。

35、公用煙道要裝止逆閥。

36、買來的電器放哪，記得留插座口。

37、買的傢具家電說明書和保修卡等資料一定要留好。

NO.2 泥工

38、水泥超過出廠期三個月就不能用了。

39、不同品種、標號的水泥不能混用。

40、黃砂一定要用河砂。

41、牆地磚要浸水兩個小時以上，陰乾后才能貼。

42、牆地磚寧可多買幾片，不要少買，否則容易出現色差。

43、一面牆上不能有兩排非整磚。

44、插縫完成後要立即對瓷磚進行清理。

45、地面貼大理石（淺色），石材背面要做防水。

46、陽角處要割45度角。

47、地磚要向地漏處傾斜，否則容易積水。

48、牆磚碰到管道口要採用套割的形式，這樣看起來還是整塊的磚。

49、地面大理石宜干鋪。

50、地磚一定要耐臟，防滑，不要光為了好看。

51、亞光瓷磚難清理，適合買來做特色塊，不適合全屋鋪開。

52、陽台地磚要注意排水方向。

NO.3 木工

53、地龍骨最好用烘乾落葉松。

54、大的木板材買來后就要鋸開風乾。

55、木工進場先要彈房子水平線。

56、花色面板一進來就要買油漆刷一遍，防止被弄髒。

57、吊扇不能裝在吊頂龍骨上。

58、花色面板施工時要預先挑色。

59、吊頂的吊筋距離牆邊不得大於300mm。

60、石膏板要用沉頭自攻螺絲固定，進入板面1~2mm，並做防鏽處理，不能用槍釘。

61、石膏板釘子之間的距離不得大於200mm。

62、石膏板要與牆有3mm的縫，以便進行防裂處理。

63、石膏板陽角處最好做陽角條保護。

64、木門的上下冒頭處要刷油漆。

65、衛生間門套的底部要刷一下防水。

66、房門的大小應該一致。

67、傢具盡量不要讓木工做，做也做不好的。

68、櫥櫃盡量買整體的，木工做不好，設計也不行。

69、各種尺寸一定要考慮好，改起來比較麻煩了。

70、自己做的移門不要做暗軌道，以後沒辦法維修的。

71、衛生間小則盡量做移門，不要做開門，佔地方。

72、吃不準的木工活一定要與工頭多交流，千萬不能讓他們自做主張。

73、錢在手裡是硬道理，先做工后付款。

74、家裡有小孩，玻璃用具要少用。

75、一定要讓工人好好看圖紙，做木工和圖紙誤差不超10%。

76、廚房抽屜很有用，高櫃很有必要。

77、地板木龍骨平整度是5mm。

78、毛地板要鋪成30度或45度，板和板之間留2~3mm，縫要錯開。

79、地板和牆之間要留8~10mm的縫。

80、復合地板長度超過8m時要考慮伸縮縫。

？ ？ ？ 81、盡量少用中密度板做門套。

82、鉸鏈和五金一定要用好的。

83、浴霸要裝在木龍骨上，不能直接裝在吊頂上。

NO.4 油漆

84、中、深色乳膠漆施工時盡量不要摻水，否則容易出現色差。

85、石膏板接縫處要上繃帶。

86、牆面有縫隙的地方要上的確涼布比較好。

87、原來牆面有的膩子最好剷除，或者刷一遍膠水封固。

88、盡量買知名品牌的油漆，裝修公司推薦或工頭推薦的沒名氣的盡量不要用。

89、天氣太潮濕，油漆不要刷。

90、油漆、塗料的打磨要等完全乾透後進行。

91、下一道油漆施工必須等前一道油漆干透後進行。

92、金屬面的油漆要做防鏽處理。

93、天氣太冷，油漆施工質量會差的。

94、門油漆時，要用美紋紙貼住鉸鏈和門鎖。

95、天太熱，要注意通風。

96、貼牆紙時，要在牆上刷清油。

97、貼牆紙時，要把開關、插座的面板卸下來。

98、亮光、絲光的乳膠漆要一次完成，補的容易出現色差。

99、踢腳線安裝好后要用膩子和乳膠漆補一下縫。

100、磨砂玻璃要用報紙保護好。

關注微信公眾號：融360房貸（fangdai123），如果你需要的話：

回復【城市】，告訴你現在買房哪些城市被看好；

回復【房價】，告訴你調控之後房價到底怎麼變；

回復【還貸】，告訴你房貸提前還真的划算嗎；回復【辦法】，告訴你徵信有逾期怎樣申房貸.........更多買房攻略乾貨 、樓市房價分析，都在這裏。缺錢？猛戳閱讀原文，貸款秒批！