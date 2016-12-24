來源：鳳凰房產（ID：houseifeng）

綜合：財經內參（ID：mofzpy）、黃生看金融（ID：fengyuhuangshan）等

一個也別想跑！

一

中央經濟工作會議「下決心處置一批金融風險點」的話音剛落，央行就開始放大招了！

央行旗下的媒體金融時報報導：人民銀行將於2017年一季度評估時開始正式將金融機構「表外理財」納入廣義信貸範圍。

聽了這話，估計很多人丈二和尚摸不著頭腦，以為只是一件小事，可以像蛛絲馬跡一樣輕輕抹去，非也非也，這是天大的一件事，堪稱是中國防範金融風險的一個大招，可以寫入中國銀行管理的歷史。

為什麼？

因為表外理財業務，現在沒有納入正式監管之中，搞得實在有點亂，而且影響重大。

啥叫表外業務，就是「商業銀行所從事的、按照現行的會計準則不記入資產負債表內、不形成現實資產負債但能增加銀行收益的業務」，比如票據、貸款承諾函、委託貸款、代收代付等，目前量比較大的就是理財業務。

商業銀行之所以有表外業務，開始是想搞金融創新。照說，創新之後，就該納入監管。但是，一些商業銀行發現，有了表外業務爽啊，不納入可以逃避「婆婆」的監管，自己的自由度大增，可以干一些自己想干但風險比較高的事，甚至還可以在灰色地帶里穿行，比如違規代持、養券等。

一來二去，商業銀行搞表外業務就像抽大麻一樣，慢慢上癮了，表外業務越做越大，儼然成了既成事實。影子銀行於是乎產生了：由銀行提供資金、資產對接，卻不放在貸款科目內的業務。

銀行玩起了乾坤大挪移，看來是比誰都厲害。一下子，什麼信託、券商資管、基金資管等等，都成了銀行的通道，銀行信貸就這樣通過銀行理財的方式轉移到表外，導致表外信貸大爆炸似地擴張。

二

有了影子銀行，銀行行長爽是爽了，但是，地雷也就埋下了。因為這些影子銀行，究竟有多大、是個啥結構、投向哪裡、管理得如何，也像影子一樣，山色有無中，央行無從全面掌握。

沒有監督的權力必然導致腐敗，沒有監管的金融必然導致風險！

對於這些表外業務的風險所在，央行看得非常清楚，在答記者問的時候就一針見血地指出：一方面，干擾了國家的貨幣政策，導致槓桿越加越高；另一方面，資金來源一定程度上存在剛性兌付，出現風險時銀行往往不得不表內化解決，未真正實現風險隔離。

這就是為什麼央行要把表外業務納入監管的原因：對不起，央媽雖然是親媽，但即使是親媽，也無法包庇你們，更不會替你們頂這個雷。

三

為什麼央行選擇在這個時刻，出手將表外業務納入監管？

1、特朗普上台，將中國視為最大競爭對手，揚言要對中國發動一場貿易戰；美聯儲明年或將三次加息，而且開始考慮「縮表」，這讓防範金融風險的要求日益迫切。

2、表外業務脫離監管，無法統一納入國家貨幣政策的體系之中。本來央行的貨幣政策取向，是穩健或中性的，但是，由於表外業務存在等這樣那樣的原因，一定意義上，衝擊了國家宏觀調控的布局。

3、由於表外業務追求更高收益，而高收益的背後，是高風險。為了創造更高利潤，表外業務更多投向了「炒」的領域。從2014年初債牛開始，2014年下半年股牛開始，2015年底房地產牛開始，2016年初商品牛開始，裏面都有著表外業務晃動的身影。今年房地產市場一度火熱，理財資金的「貢獻」不小。

比如，近年來之所以地王不斷，並不是因為房地產公司多有錢，而是因為表外業務通過信託產品、資管計劃、地產基金等進入了這些地王項目，而這些背後就是銀行理財資金！

不難看出，表外業務發揮的這些作用，與剛剛結束的中央經濟工作會議的要求，明顯是背道而馳的。不挨刀，是不可能的。這次，央行下手這麼神速，也說明，表外業務成為央行的眼中釘，已經為時很久了！

四

有人擔心，表外業務一旦納入監管，股市債市樓市就將呼啦啦似大廈傾。這個，內參君倒覺得是過慮的。

央行這次整治表外業務，還是本著實事求是精神的，應當不會一刀切地掐死表外業務，而是要發出一個明確信號：呔，別亂動，你所做的我已盡收眼底，收斂一點，否則小心我的圓月彎刀！

當然，一旦這些野孩子們被關起來，想要像以前那麼瞎折騰，是不可能的。所以，房市、股市、債市等，就不會像以前那樣，動不動吹起大泡泡，動不動搞起一堆什麼地王、妖股。因為，表外業務的資金，再也不可能像以前那麼自由自在地隨風來去了。

畢竟，防風險，抑制資產泡沫，強實體，是明年中國經濟工作的重中之重！表外業務如果跑到實體去，那自然是萬分歡迎的，如果還繼續跑到虛擬經濟里去吹泡泡，那被盯在眼皮底下的小妖精們，被狠狠打屁屁，是必然的了。

別忘了，明年，現在國家經濟工作的中心，是要深入推進「三去一降一補」的供給側改革，貨幣政策短期一定不會再寬，甚至會略微收緊。在這種情況下，一個泡沫都跑不了，都要被狠狠盯住，更別說表外業務這個出頭鳥了！

當然，推進「三去一降一補」改革，是要經歷一陣艱難的陣痛期的。但是，寧馨兒都是在陣痛中生出來的，與其在沉悶中死去，不如來一次鳳凰涅槃！

千言萬語一句話：風物長宜放眼量！

釜底抽薪，對房地產影響最大的政策來了

昨天，央行旗下的媒體金融時報報導，表外理財納入廣義信貸實施條件已經成熟，央行相關負責人答記者問也表示，央行將在2017年一季度開始正式將表外理財納入廣義信貸範圍。

這是自中國銀行業股改上市以來，以及中國實施巴塞爾資本協議以來，最具重要性的銀行改革，是2006年以來中國銀行業最有意義，也最具衝擊性的改革。

之所以說這是最具意義的改革，是因為這將徹底改變當前銀行業表外理財無比龐大，以及極度不透明的情況，並將約束銀行的表外黑洞，將使得中國的貨幣政策、房地產調控政策、股市、債市都將產生革命性的影響。

1、表外理財興起，源自於2008年底開始的四萬億刺激，當時寬鬆的貨幣政策使得2009年新增信貸天量，達到了十萬億，同時使得當年M2投放增速近30%，而且未來幾年都保持了超高速增長。

2、從而導致了通脹越來越高，房價泡沫越來越大，因此開始了逐漸收緊貨幣政策，不斷提高存款準備金率和適度加息。

3、在天量的信貸大量消耗銀行的風險資本后，如果信貸不繼續寬鬆，大量的項目存在爛尾、壞賬的情況下，影子銀行開始粉墨登場。

4、於是信託業務開始跨越式發展，幾年時間發展規模就超過十幾萬億，緊接著是券商資管又來了，基金資管又來了，都是短時間內跨越十萬億的大關。

5、而信託、券商資管、基金資管都是銀行的通道，是將銀行信貸通過銀行理財的方式轉移到表外，使得銀行表外信貸如宇宙大爆炸般的擴張。

6、由於表外信貸的擴張，大量的銀行理財通過表外信貸進入房地產項目，是這些年中國房地產價格一路高漲的根本原因之一，也是最重要的原因。

7、尤其是地王不斷，大量的地王並不是因為房地產公司有錢，而是通過信託產品、資管計劃、地產基金等進入了這些地王項目，而這些背後就是銀行理財資金。

這些年來，中國的房價為什麼越調控越漲，貨幣政策多次強調穩健，但是貨幣增速極其高，就是因為表外信貸的擴張速度太快了，而且很不透明，無法監管。

現在這次銀行理財納入廣義信貸範圍，就直接將表外信貸擴張的根源給規範起來了，對外擴張可以，但是也一樣受到信貸控制的約束，要納入風險資本考核，銀行的放貸能力就大大被制約了。

但是這種制約是具有重大意義的，是中國銀行業從混亂走向規範的開始，是避免中國最終債務失控、爆發債務危機而必須採取的措施。

1、接下來，銀行的放貸能力將受到制約，大量的表外信貸將使得銀行的資本充足率下降，銀行將被動進入適度的信貸緊縮。

2、這樣一來，今年年底開始的小錢荒，將會在明年持續，包括房地產企業等都將面臨資金的考驗。

3、因此一批敏感而優秀的房地產企業將會採取提前降價跑量的策略，儘快回籠資金。

4、中國大量的信託、資管計劃、專項基金會面臨考驗，因為銀行理財納入了廣義信貸，銀行的信貸擴張能力下降，很多信託、資管計劃等會面臨借新還舊難以跟上的問題。

5、中國的信貸政策、貨幣政策真正回歸穩健，因為理財資金納入監管，而且計入風險資本消耗，那實質上的信貸恐怕很難保持過去的高增長了。但是明年增長會很高，但不是實質的信貸增長，而是大量表外信貸轉入表內。

6、對於人民幣匯率會產生一定的支持作用，因為信貸增速放慢，貨幣供應量會減緩，人民幣匯率會受到一定的支撐。

2016年底的小錢荒，可以看做是對這一新規提前進行的壓力測試，而隨著2017年一季度這一新規的實施，到時候才是實質性的考驗。

接下來，房市、股市、債市、信託等都會面臨資金考驗，房地產行業地王會減少，銀行理財資金進入房地產行業會減少。

這一監管新規，如果嚴格執行，必然會對中國整個金融市場、房地產行業產生重大的衝擊，如果放鬆執行，那麼衝擊的力度將大打折扣。

但不管如何，這將是中國銀行業監管的重大進步，具有重要的意義，所有泡沫的根源在於貨幣，貨幣失控的根源在於銀行，要想調控成功，必須先治理銀行，這才是根本。

歲月回眸，無限感慨，要是當年沒有四萬億，沒有極度寬鬆的貨幣政策，中國也許現在走在陽關大道，風景這邊獨好，如今，我們只能勵精圖治，如履薄冰，勇敢前行！

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