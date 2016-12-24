新華社西安12月24日電（記者 毛海峰）西安市政府新聞辦23日召開發佈會稱，從25日起將正式施行《西安市秦嶺生態環境保護管理辦法》。

據了解，辦法是對《西安市秦嶺生態環境保護條例》的細化、補充。辦法嚴格建設項目准入手續，要求房地產開發項目的建設單位應當向西安市秦嶺生態環境保護管理機構提出項目准入申請，依法依規辦理相關手續。

辦法要求，在禁止開發區、限制開發區內拍攝電影、電視、廣告和音像資料或者舉辦其他大型活動，舉辦單位應當向西安市秦嶺生態環境保護管理機構提出申請。同時，西安市秦嶺生態環境保護管理機構應當根據秦嶺生態環境保護以及戶外活動情況，劃定旅遊景區外穿越山嶺、攀登山峰的路線和露營地，向社會公佈。從事穿越山嶺、攀登山峰的戶外活動人員，應當按照公佈的線路開展活動，並將產生的垃圾帶走。

相關行政管理部門和秦嶺生態環境保護管理機構應當嚴格執法，對發現的違法行為，按照各自職責，依法進行處理。鼓勵單位和個人對相關行政管理部門及其工作人員的履職情況進行監督。單位和個人發現相關行政管理部門及其工作人員未依法履行職責或有其他違法行為的，有權向監察部門舉報。