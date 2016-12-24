原標題：馬爾他總理：劫持利比亞飛機者使用的武器為模型

[封面新聞綜合報導] 利比亞客機遭劫持事件有了戲劇性的一幕，馬爾他總理穆斯卡特在其官方推特發文表示，根據鑒定結果顯示，劫持利比亞飛機者使用的武器為模型。

利比亞一架載了118人的內陸客機23日遭劫持，被迫改降馬爾他。兩名劫機者聲稱持有手榴彈並恫言要炸毀飛機。

先前有媒體報導說，劫機者要求馬爾他提供政治庇護，另有報導稱，劫機者要利比亞政府釋放卡達菲之子賽義夫。

還有消息稱，馬爾他軍方已經沒收劫持利比亞飛機者的手榴彈和手槍，並且還有一支手槍在搜查飛機時被發現。

但據穆斯卡特在推特中寫道：「根據司法初步鑒定結果，劫持利比亞泛非航空公司使用的武器為模型。」

最終，劫機者釋放了全部乘客，劫機者與最後幾名機組人員下機之後被拘押。