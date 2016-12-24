讓毛小孩過好年（3）中央社 (2016-12-24 16:10)
「毛起來過聖誕」寵物市集24日在圓山花博公園主題市集「Maji Maji 集食行樂」登場，台北市流浪貓保護協會與愛兔協會現場舉辦認養會，盼待認養的毛小孩能在年前找到溫暖的家。中央社記者裴禛攝 105年12月24日
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