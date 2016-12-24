「毛起來過聖誕」寵物市集24日在圓山花博公園主題市集「Maji Maji 集食行樂」登場，台北市流浪貓保護協會與愛兔協會現場舉辦認養會，盼待認養的毛小孩能在年前找到溫暖的家。中央社記者裴禛攝 105年12月24日