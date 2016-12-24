2017盼歐巴馬命喪狂牛病 川普盟友挨批中央社 (2016-12-24 15:57)
（中央社紐約州阿爾巴尼23日綜合外電報導）曾共同主持美國總統當選人川普紐約州競選活動的富商帕拉迪諾今天向美聯社證實，曾在其他媒體訪問中說，希望總統歐巴馬命喪狂牛病且第一夫人蜜雪兒「變回男兒身」。
英國廣播公司（BBC）網站報導，帕拉迪諾（Carl Paladino）對歐巴馬與蜜雪兒的這番粗言招致批評。他後來表示只是想幽默一下，但紐約州長古莫（Andrew Cuom）說，這番言論是「種族歧視」且「醜陋不堪」。
根據美聯社，水牛城（Buffalo）Artvoice報社先前調查藝人和商人新年新希望，2010年代表共和黨競選州長失利的地產開發商帕拉迪諾回應這份調查。
他被問到最希望看到2017年發生何事時，回說希望歐巴馬被抓到與母牛發生關係後染上狂牛病喪生，葬在牧場。
問到最想看到誰「離開」，他回說是蜜雪兒•歐巴馬（Michelle Obama）。
他寫道，想看到她變回男性，並在辛巴威內陸解放自己，與大猩猩舒服地住在洞穴。
美聯社透過電話連絡帕拉迪諾的辦公室，帕拉迪諾證實，Artvoice刊登的言論確實出自他本人。70歲的帕拉迪諾後來在電郵聲明中宣稱，他的回答「無關種族」，不過堅稱這反映他對歐巴馬執政的評價。
他寫道：「耶誕節快樂，若不喜歡我的回答，算你倒楣。」
帕拉迪諾8月曾不實指稱歐巴馬不是基督徒，他告訴「紐約觀察家報」（New York Observer），對一般美國人而言，「他（歐巴馬）無疑是穆斯林」；2010年還被爆曾向友人發電郵，當中稱歐巴馬是皮條客。1051224
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