（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市今天舉行「西區翻轉，看見改變」VR/360影片記者會，市府所有首長幾乎全出席，柯文哲說，利用VR/360技術，把整個西區的改變濃縮在這部影片中，就是一種創新的展示。



北市府下午舉辦「西區翻轉、看見改變」VR/360體驗記者會，並當場正式發表「西區翻轉、看見改變」的VR/360影片，柯文哲和市府首長全部出席。



柯文哲致詞時說，明年台北元宵燈節會從北門到西門町延伸至龍山寺，歡迎全台民眾及國際友人到台北觀看，北門未來也會融合歷史和現代，讓民眾眼睛一亮，若巴黎有凱旋門，台北也有北門，所以台北翻轉才以北門為中心。



柯文哲表示，自己是講究創新的人，也很重視產業發展，透過360拍攝和VR體驗技術，讓看影片的民眾雖然沒到現場，卻彷如置身現場一般，親眼看見台北的改變。



他說，過去30年台北市發展逐漸東移，西區逐漸沒落，今年初拆除忠孝橋引道後，北門重現讓世人發現舊城區的魅力，市府推動西區門戶計畫，再造國家門戶的新空間意象。



柯文哲強調，台北不一樣了，明年元宵燈會就在舊城區，歡迎全台民眾來台北舊城區遊覽，民眾只要一走出台北車站，就會發現台北改變。



北市府說，為讓市民更能親身感受城市地景改變，結合360度影片拍攝，讓每一個使用者，進入每一個在場性，「西區翻轉、看見改變」VR/360影片中，可以看到今年度重要成果，像是環南市場改建、萬華雙子星大樓、建成圓環拆除、百年北投火車站返鄉等。



產業發展局表示，AR/VR（虛擬及擴增實境技術）可讓消費者產生如同身歷其境般的「沉浸式體驗」且應用領域廣泛，為推動AR/VR產業發展，今年和台灣虛擬及擴增實境產業聯盟（TAVAR）協會成員召開多場產業推動會議，也拜會主要廠商洽談合作，今年5月促成NVIDIA打造虛擬實境實驗室（Virtual Reality Lab @ Taipei），免費提供專業人員基礎訓練、軟體服務及最新的VR設備。1051224