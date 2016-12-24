柯文哲：做好今天工作就是連任準備中央社 (2016-12-24 15:53)
（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市長柯文哲今天談到爭取連任議題時說，把每天的工作做好，不要想太多，並重申「做好今天的工作就是連任準備」，「整天正事不做，想東想西，這個國家實在不正常」。
柯文哲下午出席「西區翻轉，看見改變—VR360體驗記者會」會後接受聯訪，媒體提問，關於前總統府副秘書長羅智強宣布3階段投入台北市長選舉的看法。
柯文哲先回答經營臉書部分，他說，自己臉書內容還要改善，且臉書誰都可以開帳戶，但重點是內容，所以需要時間經營，因為「內容很重要」。
柯文哲話鋒一轉提及到在AR產業內容不得不佩服韓國，台灣在發展數位內容，數位容易，內容比較難，這是文化底子，所以要有創意，這就是年輕人的價值。
媒體接著詢問關於下任台北市長選舉的作法，包含是否為連任做準備、民進黨可能不會禮讓、對國民黨推出的人選有何看法等。
站在台上的柯文哲提到一個故事說，之前接受1名英國經濟學人的記者訪問，過程中對方講了一大推，對台北市之後的預測，自己耐著性子聽了30分鐘後，第一句話以英文「垃圾」回應，並反問對方，「你曉不曉得一年前的我在幹什麼，是在台大醫院值班」。
柯文哲說，未來很不可預測，當市長的前一年，自己還在台大值班，「有些話講了再講，大家就是不太相信」，要重申的是「做好今天工作，不要想太多，把工作做好就是做連任的準備」，「整天正事不做，想東想西，這個國家實在不正常」。1051224
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